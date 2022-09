Mahlzeit! Mit dem heutigen Montag hat nun wieder für alle österreichischen Schülerinnen und Schüler der Ernst des Lebens begonnen. Auch die Kinder aus Kärnten sowie der Steiermark müssen wieder die Schulbank drücken. Viele Taferlklassler sehen heute sogar das erste Mal einen Klassenraum von innen und starten ihre offizielle Schullaufbahn. Wir haben ein paar von ihnen gefragt, auf was sie sich besonders freuen, was ihre Erwartungen sind und in welcher Reihe sie sitzen wollen.

Russische Truppen fliehen aus Teilen von Cherson, Stromausfall in der Ostukraine

Kiews Truppen machen große Fortschritte. Kämpfe im Umkreis befreiter ukrainischer Orte dauern an – Kiew feiert russischen Rückzug aus der Region Charkiw und Cherson. Sonntagabend kam es zu einem Stromausfall in Charkiw. Hier geht's zur Videoanalyse. Der ukrainische Generalstab meldet zudem die Einnahme von über 20 Orten.

Schotten nehmen Abschied von der Queen

Der Tod der britischen Königin Elizabeth II. hat weltweit Bestürzung und Trauer ausgelöst. Drei Tage nach dem Tod von Königin Elizabeth II. bekam die Öffentlichkeit am Sonntag erstmals den Sarg zu sehen. Wir halten Sie mit unserem Liveblog weiterhin auf dem Laufenden.

Gewessler appelliert an alle Haushalte, 11 Prozent Energie einzusparen

Mit der "Mission 11" startet die Regierung ihre angekündigte Energiesparkampagne. Dass darin auch Tipps wie freigeräumte Heizkörper und der berühmte Deckel am Topf vorkommen, argumentiert die Ministerin mit einer möglichst einfachen Umsetzung. Hier geht's zum Bericht.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Sechs Kandidaten gegen Van der Bellen: So lief die erste Diskussionsrunde

Präsidentschaftskandidaten kritisierten in der "Im Zentrum"-Diskussion den abwesenden Amtsinhaber, sind mehrheitlich gegen die EU-Sanktionen gegen Russland und wollen die Neutralität reformieren. Hier gehts zur Analyse. Wir haben auch die besten Tweets für Sie zusammengefasst, hier geht's zur Übersicht.

Bernhard Raimann legt tadelloses Debüt hin

Bernhard Raiman überzeugte beim 20:20 seiner Indianapolis Colts bei den Houston Texans. Zur Erinnerung: Der Wiener ist der erste rot-weiß-rote Nicht-Kicker in der NFL. Hier gibt es mehr Infos.

Bernhard Raiman © APA/MICHAEL HICKEY

Wisch und weg: Wie Dating-Apps unser Liebesleben verändert haben

Die App Tinder feiert ihren zehnten Geburtstag. Im letzten Jahrzehnt hat sie die Art zu daten verändert – das hat positive und negative Aspekte. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Was wird nun aus den Hunden von Queen Elizabeth?

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. haben auch mindestens vier Vierbeiner ihr Frauerl verloren. Welches prominente Mitglied des royalen Haushalts die Hunde übernimmt, dürfte aber bereits geklärt sein. Hier geht's zum Bericht.

Die Corgis der Queen dürften ein neues zu Hause haben © APA/AFP/POOL/STEVE PARSONS (STEVE PARSONS)

Meine heutige Lese-Empfehlung:

Können winzige Lebewesen aus der Natur unser Plastik wegfressen?

Mikroorganismen wie Bakterien oder Algen können unseren Plastikmüll abbauen. Bis jetzt allerdings nur zwei Stoffe. Forscher sind auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Hier geht's zu unseren Tipps. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diese Woche!

