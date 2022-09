Mahlzeit! "London Bridge is down"! Die Fahnen hängen auf halbmast, die Farbe Schwarz dominiert die britischen Nachrichtensender und viele Geschäfte schlossen ihre Pforten - gestern Abend ging eine royale Ära zu Ende. Queen Elizabeth II. verstarb im 97. Lebensjahr auf ihrem Sommersitz auf Schloss Balmoral (Schottland).

Die Nachricht verbreitete sich zwar wie ein Lauffeuer und erreichte innerhalb weniger Minuten Millionen von Menschen, aber sie ließ die Welt auch eine Minute still stehen. Noch im Sommer feierte die Queen ihr Platin-Thronjubiläum, zu dem ihr viele bekannte Persönlichkeiten in- und außerhalb Großbritanniens gratulierten. Die Monarchin widmete immerhin mehr als sieben Jahrzehnte ihres Lebens dem britischen Volk sowie allen Ländern des Commonwealth, in denen sie ebenfalls Staatsoberhaupt war. Viele hochrangige Persönlichkeiten und Prominente bekundeten bereits ihr Beileid.

Gestern Nachmittag wurde kommuniziert, dass sich die Queen unter medizinischer Beobachtung befand. Ihre Kinder und Enkel reisten noch zu ihr, doch nur Charles und Anne waren vor Ort, als Elizabeth II. für immer ihre Augen schloss. Mit 73 Jahren wurde ihr ältester Sohn Charles automatisch zum König. King Charles III. kehrte heute wieder zurück nach London und trifft auf die neue Premierministerin Liz Truss, die Elizabeth II. noch kurz vor ihrem Tod angelobt hatte. Zudem soll der neue Monarch am Freitagabend seine erste Rede an die Nation halten. Wir halten Sie auch heute über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Doch was passiert nun nach dem Tod der Queen, wie schaut es in Sachen Thronfolge aus und wie will Charles III. nun das Land in eine neue Ära geleiten - wir haben die wichtigsten Fakten für Sie zusammengefasst.

Ludwig, Karas und Schellhorn unterstützen Van der Bellen

Ein Monat vor der Wahl startet der Amtsinhaber heute in die Intensivphase des Wahlkampfs - im Wiener Museumsquartier mit prominenten Unterstützern. Hier geht es zu den Details.

Die EZB ist endlich aufgewacht - hoffentlich nicht zu spät

Die seit Einführung des Euro-Bargelds höchste Erhöhung des Leitzinssatzes um 0,75 Prozentpunkte wird dem Ernst der Lage gerecht. Von einem nahenden Ende der Krise kann aber keine Rede sein. Kommentar von Uwe Sommersguter. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Adria zu warm: "Meereswespen" ärgern Badegäste

Im Golf von Triest gibt es derzeit ein großes Aufkommen nadelförmiger Schnecken, im Volksmund "Meereswespen" genannt. Badende klagen über Juckreiz. Das ist zwar unangenehm, aber nicht gefährlich. Hier gibt es weitere Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

Schachwelt in Aufruhr: Schwere Betrugsvorwürfe gegen Hans Niemann

Der norwegische Schachweltmeister Magnus Carlsen hat nach der Niederlage gegen Hans Niemann seine Teilnahme vom Sinquefield Cup zurückgezogen. Seither gibt es Betrugsvorwürfe gegen den 19-jährigen US-Amerikaner. Mehr dazu hier.

"Unrockbar" war an diesem Abend nur der Titel eines Songs

Vor fast 20.000 Menschen eröffneten "Die Ärzte" Donnerstagabend auf dem Freigelände der Grazer Messe ihre Gemeinschaftspraxis und sorgten mehr als zweieinhalb Stunden lang für gehobene Rock-Unterhaltung - rezeptfrei. Hier gehts zur Nachtkritik. (Kleine Zeitung PLUS)



Second-Hand-Mode: Fünf Dinge die man vor dem Einkauf beachten sollte

Von Fast-Fashion zu Second-Hand. Immer mehr Leute setzten bei Mode auf Nachhaltigkeit und bewussten Konsum. Beim Kauf von Kleidung aus „zweiter Hand“ stehen genau diese Aspekte im Fokus. Hier sind fünf Tipps, was man bei so einem Einkauf beachten sollte. Hier gehts zu unseren Tipps.



