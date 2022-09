Mahlzeit. Heute startet der ÖVP-U-Ausschuss nach der Sommerpause. Zu Beginn stehen die OMV und ihre Verbindungen nach Russland im Zentrum. Die Opposition will wissen, wer für Österreichs Abhängigkeit von Putin verantwortlich ist.

Nehammer will nach Strompreisbremse auch eine Gaspreisbremse

Nach der (noch gar nicht beschlossenen) Strompreisbremse soll es Hilfen für Bauern und Unternehmen geben. Im nächsten Schritt sollen dann Maßnahmen „bei allen Energieträgern“ kommen, sagt Kanzler Nehammer. Mein Kollege Ernst Sittinger hat das Sommergespräch zusammengefasst.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Fall Roman Garber: "So etwas wünscht man keinem"

Der Südsteirer Roman Garber fiel einem Internetbetrug zum Opfer und sitzt in Kolumbien im Gefängnis. Seine ehemalige Lebensgefährtin Andrea Lappi setzt alles in Bewegung, um ihm zu helfen. Hier lesen Sie den Lokalaugenschein aus Lebring/Wagna. (Kleine Zeitung PLUS)

Roman Garber sitzt in einem Gefängnis in Kolumbien ein © Privat

Johnsons Abschied: "Wie eine dieser Trägerraketen, die ihre Funktion erfüllt hat"

Mit einem Auftritt in der Früh in der Downing Street nahm Johnson nach gut drei Jahren im Amt vorerst Abschied von der Regierungsspitze. Seine Nachfolgerin Liz Truss will sich am Nachmittag aus der Downing Street an die Nation wenden (gegen 17 Uhr MESZ). Heute wird Truss auch von Queen Elizabeth auf Schloss Balmoral empfangen und in ihr neues Amt eingeführt.

Diese TV-Sender übertragen die Champions, Europa und Conference League

Heute wird die aktuelle Europacupsaison mit dem ersten Spieltag der Champions League eröffnet. Auch Österreichs Meister Salzburg bestreitet um 21 Uhr mit dem Heimspiel gegen Italiens Titelträger AC Milan die Premiere. Doch auf welchem Sender werden die heurigen Europacupspiele gezeigt? Hier gibt es den Überblick.

Für das Freilos brauchen die ÖFB-Damen ein Schützenfest

Heute (20.30 Uhr, live auf ORF Sport +) wartet mit Nordmazedonien in Wiener Neustadt der letzte Gegner in der WM-Qualifikation. Österreich hat den Platz im Play-off bereits fix. Bei einem Sieg mit mindestens sechs Toren Differenz (oder einem 6:1-Sieg) kann man sich den Weg zu einer erstmaligen WM-Teilnahme vereinfachen.

Verena Hanshaw © GEPA pictures/ Johannes Friedl

Anna Netrebko: Die triumphale Rückkehr einer Diva

Monatelang war Anna Netrebko, die russische Sopranistin mit österreichischem Pass, nicht an der Staatsoper zu hören gewesen. Am Montag kehrte sie - trotz mancher Einwände und politisch motivierter Buhrufe - triumphal als Puccinis Mimì in La Bohème auf die Bühne des Hauses zurück. Lesen Sie hier die Nachtkritik von Thomas Götz. (Kleine Zeitung PLUS)

Der heutige Lesetipp

Piffzipaffzi trallala, der Kasperl ist seit 65 Jahren da!

Im Fernsehen feierte Kasperl am 11. September 1957 seinen Einstand, als das erste Mal „Kasperl und Pezi“ gezeigt wurden. Seit 65 Jahren kämpft der vorwitzige Kasperl mitsamt seiner Begleiter wie Pezi, Strolchi oder Buffi im ORF-Fernsehen für das Gute.

