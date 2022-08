Mahlzeit! In letzter Zeit rückte der Mangel an Elementarpädagoginnen und -pädagogen vermehrt in den Fokus der Gesellschaft. Dieser gefährdet nicht nur die Anzahl an Betreuungsplätzen, sondern auch den Arbeitsalltag der Eltern - vielleicht bekommt man keinen Platz im Kindergarten - und nicht zuletzt die Zukunft der Kinder. Denn Pädagogen in den Kinderbetreuungsstätten tragen viel zur Entwicklung der Kleinsten bei.

Ein Vergleich, den Neos-Steiermark durchgeführt haben, zeigt: Das Land Steiermark belegt, was die Entlohnung anbelangt, den vorletzten Platz (2096,30 Euro brutto) bei den Einstiegsgehältern von Elementarpädagogen. Schlusslicht ist Kärnten, Spitzenreiter das Burgenland. (Kleine Zeitung PLUS)

Handel geht mit großen Sorgen in den Herbst

Die Konsumlaune kippt, die Kosten explodieren und immer mehr offene Stellen im Handel bleiben unbesetzt. Die neuesten Zahlen der Branche spiegeln ihre Probleme nicht wider. (Kleine Zeitung PLUS)

Das Polareis schmilzt – und die Gier auf Arktis wächst

Beide Polarregionen senden Warnsignale aus: Stefanie Arndt, renommierte Forscherin, berichtet von massiven Veränderungen vor Ort, erklärt die Effekte auf unser aller Klima und appelliert, zu handeln. (Kleine Zeitung PLUS)

Frau getötet: Nun wurde der Ehemann festgenommen

Im Bezirk Baden wurde eine tote Frau mit Stichverletzungen gefunden, Mordermittlungen wurden umgehend eingeleitet. Gegen den Ehemann besteht dringender Tatverdacht.

Polizeichef nach Amoklauf an Volksschule in Texas entlassen

Nachdem ein Schütze vor drei Monaten 19 Kinder und zwei Lehrkräfte erschossen hat, stand die Polizei der Stadt Uvalde in der Kritik. Nun wurde der Polizeichefs des Schulbezirks aufgrund grober Versäumnisse entlassen.

Auch MFG-Kandidat Brunner hat es auf den Stimmzettel geschafft

Bisher haben offiziell vier Kandidaten die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen gesammelt, um bei der Wahl im Herbst antreten zu dürfen.

Sängerin Avril Lavigne erhält Stern am berühmten "Walk of Fame"

Avril Lavigne, die sich lange wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, feierte 2017 ihr Comeback. Nun bekommt sie einen Platz am "Walk of Fame".

Dominic Thiem ging gegen Jack Draper unter – nun warten US Open

Auf den nach seiner Erkrankung gesundheitlich noch leicht angeschlagenen Lichtenwörther warten nun die US Open, bei denen er vor zwei Jahren triumphiert hatte.

Podcast-Empfehlung: Wie sollen wir uns noch vor dem Coronavirus schützen, Herr Krammer?

Medizinpodcast: Florian Krammer, Virologe und Impfstoffforscher, darüber, welche Maßnahmen in Bezug auf Sars-CoV-2 noch sinnvoll sind und wieso es immer noch eine gute Idee ist, eine Covid-19-Infektion zu vermeiden.

