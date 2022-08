Mahlzeit! Der erste Getreide-Frachter konnte aus dem Hafen Piwdennyj ablegen und soll 23.000 Tonnen Weizen nach Dschibuti bringen. Die Ladung ist für Äthiopien bestimmt. Eine Vereinbarung zwischen Moskau und Kiew machte es der "Brave Commander" möglich, den Hafen zu verlassen.

Weitere Nachrichten aus der Ukraine:

Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Seit heute wieder alle Impfstraßen des Landes geöffnet

Alle 15 steirischen Impfstraßen sind seit heute wieder geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, an drei Tagen die Woche wird geimpft.

Vizekanzler Kogler: "Ja, ich würde zur Waffe greifen"

Übergewinnsteuer für Unternehmen, eine Bremse für Strompreise, weniger Miete bei Gasheizung: Im ORF-Sommergespräch legte Werner Kogler konkrete Vorschläge zur Energiekrise vor und distanziert sich deutlich vom Pazifismus.

Sommergespräche 2022: Vizekanzler Werner Kogler © ORF (Roman Zach-Kiesling)

Frauenanteil in Vorstandsposten bei knapp 30 Prozent

In der Immobilienbranche ist der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreich am größten. In der Industrie beträgt der Frauenanteil im Vorstand 9,5 Prozent.

Das müssen Besucher über die MotoGP 2022 in Spielberg wissen

Acht Fragen und Antworten rund um die MotoGP in Spielberg von 19. bis 21. August: wie man ohne Staus zur Rennstrecke gelangt, wo man jetzt noch ein freies Zimmer findet und welche Programmpunkte Fans nicht verpassen dürfen. (Kleine Zeitung PLUS)

Vitali und Natalia Klitschko lassen sich scheiden

Die beiden leben schon seit längerer Zeit getrennt, nun reichten sie die Scheidung ein. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Ex-Box-Weltmeister Vitali Klitschko © Markus Traussnig

Videotipp: Experte für Körpersprache analysiert Bundespräsident Van der Bellen

Stefan Verra, Experte für Körpersprache, riskiert für die Kleine Zeitung einen genaueren Blick auf die Bundespräsidentschaftskandidaten. In der zweiten Ausgabe widmet er sich den Gesten von Amtsinhaber Alexander Van der Bellen.

Ich wünsche Ihnen nach dem verlängerten Wochenende einen guten Start in die neue Woche.

Verwaltung von Push-Mitteilungen