Der Tod der österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, zu dem anonyme Hassnachrichten und Todesdrohungen von Impfgegnern geführt hatten, sorgt nach wie vor für Schlagzeilen. Derartigen Drohungen waren und sind auch viele andere Ärztinnen und Ärzte ausgesetzt, vor allem wenn sie sich öffentlich zu Corona äußern.

Riesiges Loch in Chile aufgetaucht

In einer Bergbauregion im Norden des Landes gab die Erde über einer Kupfermine nach. Schätzungen zufolge soll der Abgrund ganze 200 Meter tief sein. Mehr zu dem aufsehenerregenden Vorfall lesen Sie hier.

Taiwan-Besuch von Pelosi sorgt für Spannungen

Gestern Abend traf US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf Taiwan ein. Kurz nach ihrer Ankunft traf sie Taiwans Staatspräsidentin Tsai Ing-wen und sicherte dem Inselstaat die Unterstützung der USA zu. China reagierte mit Sanktionen gegen Taiwan. Alles Wichtige dazu können Sie hier nachlesen.

Festnahme in Graz-Lend nach Auseinandersetzung

Gestern Abend wurde im Grazer Bezirk Lend ein 24-Jähriger von der Polizei festgenommen. Zuvor hatte er einen 18-Jährigen bei einer Auseinandersetzung geschlagen und getreten. Mehr Informationen zum Einsatz können Sie hier nachlesen.

Sturm-Vorstand feierte lautstark im Hotel des Quali-Gegners

Schon vor dem Hinspiel gegen Dynamo Kiew heute Abend herrschen bei Funktionären der Grazer turbulente Gefühle. Trainer Christian Ilzer hingegen stimmt seine Mannschaft auch verbal auf das Match ein. Mehr dazu hier.

Sturm bereitet sich in Lodz auf das Match vor © GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

WAC-Trainer Dutt nimmt Gegner ernst

Vor dem Qualifikations-Hinspiel zur Conference League warnte WAC-Trainer Robin Dutt vor dem Gegenüber Gzira United. Mehr zur Vorbereitung der Wolfsberger auf das Match können Sie hier nachlesen.

Selenskyj räumt Unterlegenheit ein

Mitten im erbitterten Kampf um die ostukrainische Region Donbass sieht Präsident Selenskyj sein Land im Hintertreffen. Ein Update zur Situation finden Sie hier.

Heutiger "Equal Pension Day" zeigt Missstände auf

Der heutige Tag markiert den Zeitpunkt, an dem Männer im Schnitt so viel Pension erhalten haben, wie Frauen am Ende des Jahres. Das sorgt einmal mehr für Diskussionen zu notwendigen Reformen. Alles Wissenswerte dazu können Sie hier nachlesen.

Jugendlicher am Villacher Kirtag attackiert: Täter geständig

Am Villacher Kirtag wurde gestern Abend ein Jugendlicher von einem fünfzehnjährigen Syrer mit einem Messer attackiert. Der Täter wurde festgenommen und gestand die Tat im Verhör. Weitere Informationen zu der Tat finden Sie hier.

Lese-Empfehlung: Hintergründe zur Situation in Taiwan

Die Spannungen zu Nancy Pelosis Besuch in Taiwan sorgen derzeit für große Befürchtungen. Da ist es hilfreich, zum Kontext der kontroversiellen Visite Bescheid zu wissen. Der Kommentar des Washington-Korrespondenten Julian Heißler könnte dabei behilflich sein.

Hier kommen Sie zum lesenswerten Kommentar.



