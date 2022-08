Guten Mittag! Heute gibt es wieder einige signifikante aktuelle Ereignisse und Entwicklungen zu beobachten. Unter anderem knistert es zwischen den USA und China. Einen Überblick zum Tag erhalten Sie hier:

Stattet Pelosi Taiwan einen Besuch ab?

Sicherheitsbedenken und chinesischen Warnungen zum Trotz soll US-Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi planen, heute nach Taiwan zu reisen. Das schürt neue Angst vor einer Eskalation zwischen Amerika und China. Einen Überblick dazu finden sie hier.

Taiwan könnte zum Schauplatz einer neuen Krise werden © AP (Chiang Ying-ying)

Debatte um den Schutz vor Hass im Netz

Der Todesfall von Dr. Lisa-Maria Kellermayr löst neue Debatten zu Hass im Netz und dem Umgang der Exekutive damit aus. Nach dem gestrigen Lichtermeer für die Verstorbene stellt sich heute die Frage: Werden Betroffene zu wenig geschützt? Eine ernste Frage, der wir hier nachgehen. (Kleine Zeitung PLUS)

Bankräuber radelte mit Beute sofort zur Polizei

Komplett unmaskiert marschierte ein 57-jähriger Oststeirer in eine Bank in Feldbach und forderte Geld – um sich danach zu stellen. Auch sein Fluchtfahrzeug war ungewöhnlich. Das Tatmotiv dürfte ein trauriges sein. (Kleine Zeitung PLUS)

Legionären-Tor im DFB-Pokal

ÖFB-Legionär Romano Schmid konnte im DFB-Pokal im Dress von Werder Bremen seinen Torriecher unter Beweis stellen. Mehr dazu hier.

Al-Kaida Chef eliminiert

In Afghanistan wurde der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida bei einem gezielten Drohnenangriff der amerikanischen Streitkräfte getötet. Joe Biden meldete sich dazu bereits zu Wort und zeigte sich erfreut. Mehr zum Ereignis können sie hier erfahren.

Personalmangel in der steirischen Kinder- und Jugendhilfe

In der Steiermark waren zuvor bereits Missstände in der Kinderbetreuung offengelegt worden. Aber auch in Einrichtungen, die in Krisensituationen helfen, gibt es Probleme. Zuletzt warnte der österreichische Dachverband die Landesregierung vor der prekären Situation. Hier können Sie sich selbst ein Bild machen. (Kleine Zeitung PLUS)

Neue Befürchtungen zu heftigen Auswirkungen des Klimawandels

Experten zeigten sich im Gespräch mit der US-Fachzeitschrift "PNAS" einmal mehr besorgt ob der katastrophalen Folgen der Klimaerwärmung. Man müsse anfangen, "sich auf Endzeit-Szenarien vorzubereiten", so die These. Mehr zur hitzigen Situation lesen sie hier.

Prozess in Klagenfurt nach Bier-Eskapade

Am Bezirksgericht Klagenfurt wurde ein ehemaliger Spitzensportler und Jurist nach einer rüden Rauferei am Faschingsdienstag wegen Körperverletzung angeklagt. Die Hintergründe zum skurrilen Prozess können Sie hier nachlesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Bühnenunfall in Bayreuth: Sänger konnte nicht weitermachen

Im zweiten Akt der "Walküre" krachte ein Sessel unter dem Sänger des "Wotan" Thomas Konieczny zusammen. Der verletzte sich dabei so schwer, dass er ersetzt werden musste.

Lese-Empfehlung: Der Krieg in der Ukraine im Zeitraffer

In diesem visuell ansprechend aufbereiteten Dossier bekommen Sie einen guten Überblick über die Entwicklung des Ukraine-Kriegs von Tag eins bis heute.

Hier kommen Sie zum sehenswerten Dossier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Dienstag, bleiben Sie gesund!

Verwaltung von Push-Mitteilungen

(Kleine Zeitung PLUS)