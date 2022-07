Mahlzeit! Seit heute fließt kein Gas mehr durch die russische Pipeline Nordstream 1 nach Europa. Das ist lange angekündigt, sorgt aber trotzdem für Nervosität. Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer hat seine Kritik wiederholt, dass die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine offenbar "nur mit einer Gehirnhälfte" gedacht wurden.

Gasfluss durch Nordstream 1 auf null gefallen: Was das für Österreich bedeutet

Im Kampf um den Aufstieg zählt für Österreich gegen Nordirland nur das Ergebnis

Daumen drücken für die ÖFB-Frauen: Bei der Fußball-EM in England treffen die Österreicherinnen heute (18 Uhr) in Southampton auf Nordirland. Ein Sieg ist Pflicht, will man ins Viertelfinale einziehen. Wir berichten ab Anpfiff natürlich live.

Wohin mit den Kindern? Sind neun Wochen Ferien zu lange?

Mit dem heutigen Montag ist auch der erste Ferientag für die steirischen und Kärntner Schüler angebrochen. Und wie jedes Jahr kocht auch heuer wieder die Diskussion hoch, ob die neun Wochen Ferien denn nicht zu lange sind.

Wirbel um sexuelle Belästigungen bei Formel 1 in Spielberg

Die Formel 1 hat sich am Sonntag in einem offiziellen Statement an die Fans in Spielberg gewandt: Demnach hätten sich mehrere Frauen über unpassendes Verhalten beim Österreich-Grand-Prix beschwert. Man nehme die Vorwürfe ernst.

Häuser nach schweren Unwettern nicht erreichbar: Postler kam mit der Gondel

Weil seine Kunden auf dem Landweg nicht erreichbar waren, brachte Postzusteller Matthias Ambrosch Pakete mit der Kanzelbahn auf die Gerlitzen. Von dort ging es zu Fuß weiter. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Eine Kollegin half Matthias Ambrosch beim Beladen der Gondel © Österreichische Post AG

Mehr als 20.000 Blutspender wenden Notstand vorerst ab

Mehr als 20.000 Menschen spendeten nach Appellen von vielen Seiten in den vergangenen beiden Wochen ihr Blut. Der Notstand ist damit vorerst abgewendet. Das Rote Kreuz ruft weiterhin zum Blutspenden auf.

Krems: Kleinkind steckte in Spielautomaten fest

Einen Schockmoment musste ein Kleinkind in Krems durchleben. Das Mädchen kletterte in einen Spielautomaten und steckte dort fest.

Das Kind konnte aus dem Automaten gerettet werden. © FF Krems

Datenleck entblößt aggressives Polit-Lobbying von Fahrdienstleister Uber

Uber war in europäischen Ländern zunächst auf massiven Widerstand gestoßen. Enge Kontakte mit dem Unternehmen pflegte nach der Lobby-Offensive u.a. der heutige französische Präsident Emmanuel Macron. Hier lesen Sie die Informationen dazu.

ATP-Weltrangliste: Federer scheint nicht auf, Djokovic nur auf Rang sieben

Der Name Roger Federer steht erstmals seit 22. September 1997 nicht in der ATP-Weltrangliste. Novak Djokovic ist trotz Turniersiegen nur noch die Nummer sieben der Welt.

Neue Saison der "Liebesg'schichten" mit 54 Singles

TV-Gestalterin Nina Horowitz (45) lädt ab heute (20.15 Uhr/ORF2) zu ihrer dritten Staffel der "Liebesg’schichten & Heiratssachen" als Elizabeth T. Spiras Nachfolgerin. Ein Gespräch natürlich auch über die Liebe.

Lese-Empfehlung des Tages

Alen Muhić (29) ist kein Kind der Liebe. Seine Mutter wurde im Bosnienkrieg 1992 von einem serbischen Soldaten vergewaltigt und geschwängert. Jahre später lernte er sie kennen – auch seinen Vater. Meine Kollegin Daniela Breščaković hat Alen Muhić getroffen. Hier lesen Sie die berührende Reportage.

Alen erzählt, wie er zum ersten Mal auf seine leiblichen Eltern trifft © Almedin Karić

Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und einen guten Start in die neue Woche!

Verwaltung von Push-Mitteilungen