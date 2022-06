Einen schönen guten Abend! Sind Sie schon am Strand oder sitzen Sie noch im Auto? Viele von uns sehnen sich in den kommenden Tagen wieder nach Strand und Meer und fahren über das anstehende lange Wochenende Richtung Süden. Doch aufgrund des vermehrten Reiseaufkommens wird es wieder zu Staus kommen. Stress, Unmut und Wartezeiten sind da vorprogrammiert.



Wir haben einige Tipps, wie Sie diese Staus am besten umgehen können.

Reisewelle in den Süden: So vermeiden Sie lange Wartezeiten

Gemeinsam mit dem ÖAMTC haben wir Tipps und aktuelle Verkehrsmeldungen für Sie, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Alles dazu hier.

Mit dem Wochenende kommt auch bei uns die große Hitze

Sonnig, warm und gewittrig bleibt es die nächsten Tage. Doch für Samstag und Sonntag prognostizieren Meteorologen das Eintreffen einer großen Hitzewelle. Mehr dazu hier. Wir haben außerdem die besten Tipps, wie Sie gut durch die anstehende Sommerhitze kommen, zusammengesammelt.

EuGH entscheidet: Muss Österreich Familienbeihilfe zurückzahlen?

Die von Türkis-Blau eingeführte Familienbeihilfsregelung könnte diese Woche endgültig gekippt werden. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wird am Donnerstag erwartet. Es drohen Nachzahlungen in Millionenhöhe. Mehr dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ärger über Trainingsflüge: "Kann nicht sein, dass wir täglich Airpower haben"

Übungsflüge der Eurofighter für die Airpower regen viele Anrainer im Murtal auf, sie fürchten gar Gehörschäden bei Kindern. KPÖ bringt das Thema nun in die Gemeinderäte – "es geht um die Gesundheit". Hier gehts zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Ausverkauf bei Kryptowährungen hält weiter an

Der Bitcoin befindet sich weiterhin im Sinkflug. Ein Analyst zur aktuellen Krypto-Lage: "Die Situation scheint sich nicht zu beruhigen." Zum Artikel.

Was heute außerdem noch wichtig war:

Covid-19-Impfung schützt Schwangere und deren Babys

Swimmingpools sind für Menschen eine herrliche Erfrischung – und können für Tiere zur tödlichen Falle werden. Das ließe sich ganz einfach verhindern, indem die Besitzer eine simple Ausstiegshilfe anbringen. Mehr dazu hier.

Gute Frage: Was gehört in jede Reiseapotheke?

Der Schutzeffekt wird durch mütterliche Antikörper nach Immunisierung hervorgerufen. Das zeigte eine aktuelle norwegische Studie. Schwangere haben im Fall einer Infektion ein erhöhtes Risiko, schwer zu erkranken. Hier geht's zum Artikel.

Was Sie diese Woche nicht verpassen sollten

"Lightyear": Der Held hinter dem Spielzeug

Im Spin-Off zur beliebten "Toy Story"-Reihe begibt sich der titelgebende Weltraumheld auf eine Mission, die viele Jahre dauert. Hier gehts zur Kritik.

Noch 54 Minuten Zeit für ein Video?

Hautgesundheit: Was man über Sonnenbrand, Akne und Co. wissen sollte

Warum die Haut eine Siesta braucht, wie man verdächtige Muttermale erkennt und Falten verhindert, erklären Experten im Gesundheitstalk der Kleinen Zeitung.

Noch 33 Minuten Zeit für unseren Podcast?

Wie willst du mit Parolen wie "Bier statt Radler" Bundespräsident werden, Marco Pogo?

Kann Kabarettist und Punk-Rock-Musiker Bundespräsident von Österreich werden? Noch dazu, wenn er gerade sein erstes Kabarett namens "Gschichtldrucker" gestartet hat? Das fragen wir "Turbobier"-Frontman und Chef der "Bierpartei", Dr. Marco Pogo in der aktuellen Folge des "fair&female"-Podcasts.

