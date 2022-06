Einen schönen guten Abend!

Konfrontiert mit der höchsten Geldentwertung seit Jahrzehnten, packt die türkis-grüne Koalition den Holzhammer aus. Heute hat sie ein Antiteuerungspaket vorgestellt, für das sie selber nur Superlative findet.

500-Euro-Einmalzahlung für alle, Aus für kalte Progression

Das Paket enthält langfristige Änderungen und kurzfristige Maßnahmen, mit denen die Bevölkerung sofort entlastet wird:

In den nächsten Monaten bekommen besonders betroffene Gruppen 300 Euro überwiesen. Ab Oktober wird der Klimabonus in Höhe von 500 Euro ausbezahlt.

Die kalte Progression wird abgeschafft: Zwei Drittel davon sollen ab 2023 gar nicht erst eingenommen werden. Das übrige Drittel wird rückerstattet.

So viel kostet Sprit in Slowenien, Kroatien und Italien

Der Urlaub wird heuer nicht billig. Die Teuerung betrifft ganz Europa und in fast allen Ländern sind die Preise um zehn bis 20 Prozent gestiegen. Wer sparen will, fährt am besten mit einem relativ leeren Tank los. (Kleine Zeitung PLUS)

EU-Parlament gegen grünes Label für Gas und Atomkraft

Die EU-Kommission will Investitionen in Gaskraftwerke und Atomkraft künftig als klimafreundlich einstufen. Fonds können diese Produkte dann als nachhaltig bewerben. Österreich will dagegen klagen. Die Taxonomie-Entscheidung der EU-Kommission sei ein "Greenwashing-Programm für Atomenergie und fossiles Erdgas", hatte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Februar kritisiert. Die Kommission erfülle "vor allem die Wünsche der Atomlobby".

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will mit einem neuen Gesetz den Druck auf die Länder erhöhen, Windräder aufzustellen © petar pismestrovic

Isolierte "Hof-Familie": Drei Jahre Haft für Österreicher

Im spektakulären Fall der isolierten Familie auf einem abgelegenen Hof in den Niederlanden ist ein Österreicher zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Mann es ermöglicht, dass der Vater der Familie neun Jahre lang seine Kinder auf dem Hof festhalten konnte.

Nachlass von Heidi Horten: "Ihr Lebenswerk wird fortgesetzt"

Zwei Tage nach ihrem Tod hat am Dienstag ein persönlicher Berater von Heidi Goëss-Horten Stellung zu Gerüchten rund um ihren Nachlass genommen. Sie habe "zu Lebzeiten im Detail dafür vorgesorgt, dass ihr Lebenswerk erhalten bleibt und weiter fortgesetzt wird".

Ein ukrainischer Bär ist Selenskyjs Nummer zwei

An der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj könnte man fast dem Trugschluss erliegen, der Zweimeterriese (das Internet munkelt, er würde rund 180 Kilo auf die Waage bringen) Ruslan Stefantschuk sei dessen persönlicher Bodyguard. Der ukrainische Parlamentspräsident und frühere Uni-Professor tritt neuerdings vermehrt ins Rampenlicht.

Serena Williams gibt in Wimbledon ihr Comeback

Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams hat ihr Comeback nach einem Jahr Pause für den Rasen-Klassiker in Wimbledon angedeutet. Am Dienstag schrieb sie auf Instagram: "SW und SW19. Es ist ein Date. 2022 Wir sehen uns dort. Los geht's".

Sarah Puntigam hat geheiratet – und viele Teamkolleginnen feierten mit

Am Freitag startet Österreichs Frauenfußball-Nationalteam in die zweite Phase der EM-Vorbereitung. Für Sarah Puntigam hat es das persönliche Highlight dieses Jahres aber bereits gegeben. Die Steirerin gab ihrer Verlobten Genessee Daughetee in der Südsteiermark das "Jawort". (Kleine Zeitung PLUS)

Was man über Sonnenbrand, Akne und Co. wissen sollte

Warum die Haut eine Siesta braucht, wie man verdächtige Muttermale erkennt und Falten verhindert, erklären Experten im Gesundheitstalk der Kleinen Zeitung.

297 Jahre alte Spanische Treppe kommt (wieder) unter die Räder

Erst im Mai fuhr ein Mann mit seinem Maserati über die Spanische Treppe in Rom, nun gab es schon wieder einen ähnlichen Vorfall: Touristen richteten – diesmal mit E-Scootern – einen 25.000-Euro-Schaden an.

Donald Duck quakt jetzt auch auf Ukrainisch

Erstmals gibt es ein Micky-Maus-Heft auf Ukrainisch. Der Egmont-Ehapa-Verlag und Mohn Media legen ein Comicheft für Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten, auf.

Donald spricht jetzt auch Ukrainisch © Egmont Ehapa Media Disney 2022

Noch 15 Minuten Zeit für ein Video?

Wie geht es geflüchteten Ukrainern im Ausland?

Wie es sich anfühlt, seine Heimat hinter sich zu lassen und in einem fremden Land komplett neu anfangen zu müssen? Das haben uns zwei junge Frauen aus der Ukraine erzählt – in einer neuen Folge von "Was geht?".

Noch 30 Minuten Zeit für einen Podcast?

Warum ist es gesund, wenn Frauen ihre Sexualität erkunden, Nicole Siller?

Werden Menschen aufgefordert, über Sex zu sprechen, gibt es oft eine große Hemmschwelle. Denn auch wenn der lustvolle Zeitvertreib im Leben von den meisten Erwachsenen eine Rolle spielt, ist das Thema an sich noch häufig stark tabuisiert. Noch stärker gilt das, wenn es um weibliche Sexualität geht. Warum es wichtig ist, darüber zu sprechen.

