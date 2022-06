Einen schönen guten Abend!

Erstmals seit Ausbruch der Pandemie hängen heute wieder die "Ausverkauft!"-Schilder vor dem Ernst-Happel-Stadion. Österreichs Nationalteam und vor allem auch Weltmeister Frankreich locken am heutigen Freitagabend die Massen in das Happel-Oval. Wir halten Sie bis zum Anstoß auf dem Laufenden, ab 20.45 Uhr sind Sie hier via Liveticker live am Ball.

Vor dem Ankick in Wien haben wir noch ein steirisches Fußball-Highlight für Sie: Wir übertragen die Landesliga-Titelentscheidung zwischen Voitsberg und dem DSV Leoben ab 18.30 Uhr live. Hier sind Sie mit dabei.

Wahlkampfkosten, Seniorenbund, Inserate: Rechnungshof glaubt ÖVP-Angaben nicht

Der Rechnungshof stellt der ÖVP in Sachen Finanzen ein vernichtendes Zeugnis aus. So bezweifelt der Rechnungshof etwa die eingebrachte Darstellung der ÖVP, sie hätte die Wahlkampfkostenobergrenze im Jahr 2019 nicht überschritten. Zum ersten Mal beauftragt der Rechnungshof daher Wirtschaftsprüfer damit, die Angaben der ÖVP zu den Wahlkampfkosten für die Nationalratswahl zu prüfen.

"Die ÖVP hat noch viel zu tun, um in der neuen Parteienwelt anzukommen" - ein Kommentar von Ernst Sittinger (Kleine Zeitung PLUS)

Erster Durchschlag im Semmering-Basistunnel

Kaum ein Moment ist im Tunnelbau wichtiger als der Durchschlag, also wenn ein Tunnelabschnitt fertig gegraben ist und der letzte Meter im Berg zurückgelegt wurde. Beim Semmering-Basistunnel ist am Freitag der erste Durchschlag gelungen, der zwei Bauabschnitte – jene zwischen Göstritz und Fröschnitzgraben - verbindet. (Kleine Zeitung PLUS)

Kommentar von Marco Mitterböck: "Der Semmering-Basistunnel wird frühestens 2030 fertig und kostet 360 Millionen mehr" (Kleine Zeitung PLUS)

Mineure der beiden Bauabschnitte konnten sich erstmals im Tunnel treffen © (c) GRAFEBNER

Hacker haben Kontaktdaten von 84.000 Bürgern gestohlen

Die Dimension des Hackerangriffs auf die Verwaltung des Landes Kärnten wird erst jetzt deutlich. 80.000 Stammdatenblätter wurden von den Hackern ausgelesen. Außerdem hatten sie Zugang zu 4000 Kontaktdaten – Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer – von Geehrten. Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Preise für Benzin auf Rekordhoch, auch Diesel zieht wieder an

Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich tanken Benzin und Diesel derzeit wieder zu Höchstpreisen. Vor allem der Preis für Super erreichte in dieser Woche einen Rekord, am Freitag betrug der Median-Preis an der Zapfsäule bereits 2,049 Euro, wie am Spritpreisrechner der E-Control abzulesen ist. (Kleine Zeitung PLUS)

Kann der Kapitol-Sturm Donald Trump zu Fall bringen?

Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols macht Ex-Präsident Donald Trump für den Angriff Anfang 2021 verantwortlich. Die Untersuchung könnte den Ex-Präsidenten in Schwierigkeiten bringen, schreibt unser Korrespondent in Washington, Julian Heißler. (Kleine Zeitung PLUS)

Auch Easyjet will im Sommer 1000 Flüge streichen

Europas Luftfahrtbranche leidet aktuell unter Engpässen und Personalmangel. Lufthansa und Eurowings streichen Hunderte Flüge für Juli. Nun musste auch die Fluglinie Easyjet in Deutschland wegen eines Streiks 22 Flüge streichen. Doch das ist erst der Anfang. Im Sommer werden wegen Personalmangels wohl 1000 Flüge wegfallen.

Johnny Depp bringt Rock-Album heraus und widmet einer Österreicherin einen Song

Am 15. Juli erscheint ein Album des legendären Gitarristen Jeff Beck und des Schauspielers Johnny Depp, der in letzter Zeit mehr Zeit im Gerichtssaal, als auf der Bühne verbracht hat. Der erste Song ist einer Österreicherin gewidmet:

Wander-Bericht von "Andy84" wird zur Lachnummer im Netz

Eine Schülergruppe aus Deutschland ist in Bergnot geraten – die Lehrer hatten sich die Wanderroute online ausgesucht. Laut Online-Bericht des Users "Andy84" sei die Strecke einfach zu bewältigen. Der Text ist inzwischen eine Internet-Sensation.

Wenn Sie noch etwas Zeit haben:

Spektakuläres Video: Basejumperin springt von 106 Meter hohem Windrad

Die Basejumperin Lisa-Maria Seidl aus Hartberg sprang mit einem Fallschirm von einem der großen Windräder am Gaberl. Nach einem Balanceakt über das Rotorblatt ging's von dort in die Tiefe.

Podcast: Der Lego-Betrüger

Nach außen war er ein erfolgreicher und sympathischer Bursche. Mit Anfang 20 hatte er in Klagenfurt ein florierendes Geschäft mit Legosteinen aufgebaut. Umso schockierter war (nicht nur) sein Umfeld, als sein weltweiter Betrug aufflog.



Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!

Verwaltung von Push-Mitteilungen