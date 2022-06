Einen schönen guten Abend! Wie stehen Sie zur "Viertagewoche"? Die sogenannte "Work-Life-Balance", sprich das Vereinbaren von Beruf und Freizeit, wird für viele von uns immer wichtiger. Doch auf dieses Modell setzen österreichische Betriebe derzeit nur vereinzelt.

In Großbritannien läuft aktuell ein besonderer Testlauf, rund 70 Unternehmen sollen am weltweit größten Versuch der Organisation "4 Day Week UK" einer "Viertagewoche" teilnehmen. Wissenschaftlich begleitet wird der Versuch von den Universitäten Cambridge und Oxford und dem Boston College. Im August starten weitere solche 4-Tage-Woche-Testläufe in Australien und Neuseeland.

In Großbritannien startet größter Versuch einer Viertagewoche

Alles zu diesem Pilotversuch

Welche Maßnahmen gut gegen Teuerung wirken – und welche nicht

Das Anti-Teuerungspaket der Regierung lässt wohl noch bis Herbst auf sich warten. Die Wirtschaftsforschenden von Wifo und IHS empfehlen, vor allem Personen mit niedrigem Einkommen unter die Arme zu greifen.

Gerald Grosz bekräftigt: "Ich will kandidieren"

Der steirische Politblogger und frühere BZÖ-Chef Gerald Grosz möchte am 21. Juni seine Kandidatur zum Bundespräsidenten offiziell machen. In Graz stellte er sein viertes Buch "Zeit für Sauberkeit" vor.

Gerald Grosz will offiziell kandidieren © APA/ERWIN SCHERIAU

So will das Land Kärnten zur digitalen Normalität zurückkehren

Weitere Attacken zur Systemüberlastung des Landes konnten abgewehrt werden. Opfer des Datendiebstahls können sich ab Donnerstag über eine Hotline mit Experten austauschen.

Franco Foda als neuer Zürich-Trainer vorgestellt

Ex-ÖFB-Teamchef Foda unterschrieb beim amtierenden Schweizer Meister, dem FC Zürich, einen Vertrag bis 2024. "Es ist mir eine Ehre, für solch einen Traditionsverein arbeiten zu dürfen", sagt der Deutsche.

Was heute außerdem noch wichtig war:

UV-Filter können Wasserlebewesen schaden

Zig Tonnen Sonnencreme landen jährlich in Gewässern. Immer mehr Studien belegen, dass die UV-Filter Wasserlebewesen schaden können. In einigen Ländern gibt es Verbote für bestimmte Inhaltsstoffe.

Nach 23 Jahren: Kati Bellowitsch verlässt Ö3

Die gebürtige Grazerin wird künftig abwechselnd mit Rudi Roubinek für den ORF Niederösterreich die Sommertour präsentieren. Zum Abschied moderieren Bellowitsch und Andi Knoll einen Vormittag lang gemeinsam.

Kinostart: Prähistorische Nostalgie in "Jurassic World – Ein neues Zeitalter"

Im finalen Teil der "Jurassic World"-Trilogie sucht man Originalität weiterhin vergebens, das nostalgische Dino-Spektakel weiß aber mindestens zu unterhalten.

Jung & depressiv: Wie sich Depressionen anfühlen – und wo man Hilfe bekommt

Corona war und ist ein Tiefschlag für viele. Wenn dann noch weitere Schreckensnachrichten und Herausforderungen im Alltag dazukommen, dann kann die Lage richtig ernst werden. Wie man Depressionen erkennen kann, erfahren Sie in der neuen Folge "Was geht?"

Wieso sollten sich Männer im Büro nicht immer so sexy anziehen, Julia Brandner?

"Humor hat nicht den Anspruch, elitär zu sein." Das sagt Julia Brandner (26), eine Stand-up-Comedienne, die Hunderttausende auf Instagram und TikTok mit ihren Videos begeistert. Warum? Sie dreht Rollen um und übt Gesellschaftskritik auf sehr lustige Art. Was dahinter steckt, hat sie im "fair&female"-Podcast erzählt.

