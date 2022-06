Schönen guten Abend!

Es ist soweit: Das berühmt-berüchtigte Pfingstwochenende steht vor der Tür! In Lignano treffen bereits die ersten Feierwütigen ein. Die Stadt bereitet sich auf ein turbulentes Wochenende vor. Derzeit ist es in der italienischen Partymetropole noch ruhig. Über die kommenden Tage werden bis zu 80.000 Touristen erwartet, wir behalten die Situation im Auge und berichten über den aktuellen Stand der Dinge. Hier gehts zum Auftaktartikel.

Zudem gab es auch heute wieder viele spannende Auftritte und Ereignisse rund um das britische Thronjubiläum der Queen. Hier gibt es genügend Lesestoff rund um das royale Jubiläum:

Was ist heute sonst noch geschehen?

Hermann Schützenhöfer trat zurück

Zug entgleist: Mindestens vier Tote

In der Nähe von Garmisch-Partenkirchen in Deutschland ist ein Zug entgleist. Laut Polizei gibt es zumindest vier Tote. Offenbar sind Waggons umgekippt. Hier geht es zum Artikel.

Im Liveticker: Ralf Rangnicks Debüt als ÖFB-Teamchef gegen Kroatien

Gegen Kroatien hat es für Österreichs Fußball-Nationalteam bis dato nichts zu holen gegeben. Das soll sich beim heutigen Debüt von Cheftrainer Ralf Rangnick ändern. Hier verpassen Sie nichts bis zum Anpfiff (20.45 Uhr/live ORF 1).

Hacker machen Drohung wahr und veröffentlichen gestohlene Daten

Laut einem IT-Sicherheitsexperten sind sensible Daten im Netz aufgetaucht – darunter Ausweise, ausgestellte Visa sowie ein großer Folder zur Hypo. "BlackCat" setzte Anfang der Woche Ultimatum und startete weitere Attacken. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Reisewelle zu Pfingsten rollt: Schon mehrere kilometerlange Staus

In Richtung Süden könnte es zu Pfingsten für Reiselustige eng werden. Salzburg sperrt Abfahrten entlang der Tauernautobahn. Erste Staus gab es schon ab Freitagmittag. Hier geht es zum Überblick. (Kleine Zeitung PLUS)

Österreichs berühmteste Kaiseradler-Dame wurde erschossen

Artemisia wurde schwer verletzt mit Schussverletzungen in Zurndorf (Burgenland) aufgefunden und musste eingeschläfert werden. Mehr dazu hier.

Noch 22 Minuten Zeit für ein Video?

"Drexler hat auch Gegenwind in der Partei"

Welche Rolle spielt die Steiermark künftig im Bund und in der Bundes-ÖVP? Und gelingt es Christopher Drexler, sich in den nächsten zwei Jahren als Favorit für die Landtagswahl in der Steiermark zu positionieren? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen sich Kathrin Stainer-Hämmerle, Thomas Cik und Ernst Sittinger in der großen Video-Analyse. Schauen Sie rein!

Noch 49 Minuten Zeit für einen Podcast?

Badewannen-Mord: Eine Schwangerschaft als Todesurteil

Familienvater Thomas führt ein kompliziertes Doppelleben. Christine, eine seiner Affären, offenbart ihm eine Schwangerschaft und will das Kind gegen seinen Willen bekommen. Thomas geht zum Äußersten, damit sein Kartenhaus nicht einstürzt. David Knes spricht über diesen spannenden Kriminalfall mit Manuela Kalser und Jochen Habich aus dem Kärnten-Ressort der Kleinen Zeitung. Hören Sie rein!

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend!