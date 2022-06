Mahlzeit and good afternoon: Heute startet in England der Feierreigen für Queen Elizabeth II.

Vier Tage Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum

Ab 12 Uhr findet die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" statt und eröffnet damit die mehrtägigen Feierlichkeiten zu Ehren von Elizabeth II.

Pfingsten in Lignano: Stadt rechnet mit 20.000 "Risikotouristen"

Insgesamt werden zu Pfingsten in Lignano 80.000 Gäste erwartet, 20.000 davon werden von der Stadt als "risikoreich" eingestuft. Auch die Polizei rechnet mit vielen Gästen, nennt aber keine Zahlen. Wir haben zusammengefasst, welche Regeln gelten.

"Zuständig fühlt sich niemand": Steirische Sexarbeiterinnen für faire Regeln

Heute ist der internationale Tag der Sexarbeiterinnen. In der Steiermark kommt ein neues Prostitutionsgesetz aber nicht vom Fleck. (Kleine Zeitung PLUS)

WM-Play-off: Emotionaler Triumph der Ukraine

Die Ukraine steht nach einem 3:1 gegen Schottland im Finale des WM-Play-offs und spielt am Sonntag gegen Wales um ein Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. "Dieser Sieg gehört nicht mir oder den Spielern. Er ist für unser Land", sagte der ukrainische Nationaltrainer Oleksandr Petrakow.

Der Sieg der Ukraine spendete Trost und Hoffnung © APA/AFP/ANDY BUCHANAN

Was heute außerdem noch wichtig ist:

Tirol will offenbar generelle Temporeduktion

Laut einem Medienbericht schlägt das Land Tempolimits von 30/80/100 km/h statt 50/100/130 vor. Das würde weiter gehen als der Vorschlag von Verkehrsministerin Gewessler. Hier haben wir die Informationen für Sie zusammengefasst.

Neues Web-Tool: Etwas Bewegung in der Behandlung von Long Covid

Gesundheitsminister Johannes Rauch hat ein neues Web-Tool präsentiert, das Ärztinnen und Ärzten bei der Behandlung von Long Covid helfen soll. Doch es braucht für Betroffene mehr Anlaufstellen. Mehr dazu hier.

Diese Überraschungen bringt das Wetter am Pfingstwochenende

Das Pfingstwochenende wird überdurchschnittlich warm und gewitteranfällig in Kärnten, Osttirol und der Steiermark. Mehr Sonne dürfen sich Adria-Urlauber erwarten. Hier lesen Sie die Wettervorschau. (Kleine Zeitung PLUS)

Lese-Empfehlung: Das verrät der Koch der Queen

Passend zum Start in das verlängerte Feierwochenende in Großbritannien kann ich Ihnen das Interview meiner Kollegin Maria Schaunitzer mit dem Koch der Queen, Stefan Pappert, ans Herz legen. Er verrät etwa, dass bei Elizabeth Kernöl aufs Vanilleeis kommt. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.