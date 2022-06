Mahlzeit! Es gibt gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt und das sind die wichtigsten Themen. Kommen Sie gut durch den Tag!

Niedrigste Arbeitslosenrate seit 14 Jahren

Der Arbeitsmarkt in Österreich erholt sich weiter, in Summe suchen 311.543 Menschen einen Job. Das ist die niedrigste Arbeitslosenrate seit 14 Jahren und es gibt einen neuen Rekordwert an offenen Stellen. AMS-Vorstand Johannes Kopf rechnet sogar damit, dass die Arbeitslosigkeit noch weiter sinken kann. Mehr dazu hier.

Wo Sie ab heute keine Maske mehr brauchen

Waren Sie heute schon Einkaufen im Supermarkt? Für die Kundschaft und für die Angestellten ist ab heute keine Maske mehr notwendig - wir fragen nach, wie die Lockerung der Maßnahmen in der Bevölkerung ankommen. Im "Frage & Antwort"-Format haben wir für Sie zusammengefasst, wo noch Masken notwendig sind und wo nicht. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Und gleich zwei wichtige Sportmeldungen:

Die "Pariser Magie" des Rafael Nadal bezwang auch Novak Djokovic

Rafael Nadal setzte sich im Viertelfinale von Roland Garros im Giganten-Duell gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic mit 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 durch und trifft nun im Halbfinale auf Alex Zverev. Hier geht es zum Spielbericht.



Rafael Nadal © APA

Sebastian Prödl hat offiziell seine Karriere beendet

Der Steirer hat einen offiziellen Schlussstrich unter seine illustre Karriere als Fußball-Profi gezogen und will nun "abseits des österreichischen Weges agieren". Hier geht es zum Artikel.

Außerdem noch wichtig heute:

Alko-Lenkerin erfasste Radfahrerin am Schutzweg: Südsteirerin (53) starb

Zu einem schweren Unfall mit dramatischem Ausgang kam es Dienstagabend vor einem Kreisverkehr in Leibnitz – die Polizei sucht nun Zeugen. Auch in der Weststeiermark wurde Radler von Auto erfasst.

Schwangere stahl Rolex im Wert von mehreren Tausend Euro

Eine unbekannte, italienisch sprechende Frau trickste am späten Dienstagnachmittag die Angestellten eines Villacher Schmuckgeschäfts aus. Die Täterbeschreibung ist auffällig.

So häufig haben österreichische Paare Sex

Die Mehrheit der österreichischen Beziehungen zeichnet sich durch eine hohe Zufriedenheit im Sexleben aus, allen voran die unter 30-Jährigen. Am zufriedensten mit ihrem Sexleben sind die Steirer und Kärntner.

Kein erhöhtes Risiko für Hirntumore durch Handynutzung

Seit die ersten Mobiltelefone auf den Markt kamen, wurde diskutiert, ob diese das Krebsrisiko erhöhen. Eine Studie zeigt nun, dass die Gefahr, an einem Hirntumor zu erkranken, durch die Handynutzung nicht steigt. Mehr dazu hier.

Erste Reihe fußfrei zum Thronjubiläum der Queen

Die Queen hält Hof und Sie dürfen auf der Couch mit dabei sein. Welche Programmpunkte man dieser Tage nicht versäumen sollte. Susanne Rakowitz hat die TV-Tipps für die kommenden Tage gesammelt.

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Die dreiste Arbeitsverweigerung der Wirtschaftskammer in der Klimapolitik

KOMMENTAR. Man kann verstehen, dass die Klimakrise den obersten Wirtschaftslobbyisten Österreichs Angst macht – wem nicht. Aber bei der überfälligen Transformation von Wohlstand und Wirtschaft zu bremsen, ist der Kammer unwürdig, schreibt Innenpolitik-Ressortleiter Georg Renner. (Kleine Zeitung PLUS)



