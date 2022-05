Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Seit einigen Tagen wird die Hoffnung auf einen normalen Sommer durch einen massiven Anstieg der Coronazahlen in Portugal getrübt. Mehr als 30.000 Infektionen werden derzeit alle 24 Stunden registriert, das berichtet unser Korrespondent Ralph Schulze aus Madrid. (Kleine Zeitung PLUS)



Weitere aktuelle Themen:

Kärntner Landesregierung entscheidet über Zukunft des Klagenfurter Flughafens

Heute Nachmittag soll eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise in der Causa fallen. Hier alle Infos.

Warum Ukraine-Vertriebene in der Steiermark weniger Geld bekommen

Das Land zahlt derzeit geringfügig weniger Verpflegungsgeld und begründet das mit den niedrigeren Lebenserhaltungskosten. Eine neue Vereinbarung sieht aber bundesweit höhere Sätze vor. Alle Informationen lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Wrack von vermisstem Flugzeug mit 22 Insassen gefunden

Das Flugzeug mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern war auf dem Weg von Pokhara nach Jomsom in Nepal. Mehr dazu hier.

Sturmflut riss Teile des Sandstrandes in Lignano weg

Mehrere Hundert Meter des Strandes in Lignano wurden bei einem Unwetter am Sonntag ins Meer gespült. Ab Montag wird der Strand saniert. Kommendes Wochenende werden 80.000 Gäste erwartet.

XXXLutz kauft Hälfte von polnischem Möbelkonzern mit 7900 Mitarbeitern

Die Kette hat 93 eigene Filialen, davon 79 in Polen, und 7900 Mitarbeiter. Die Möbel werden in mehr als 50 Länder exportiert. Mehr dazu hier.

Riesige Titanenwurz blüht erstmals in Wien, aber nur kurz

Die Pflanze, deren lateinischer Name Amorphophallus titanum "gigantischer unförmiger Penis" bedeutet, kann via Livestream besichtigt werden.

Der Blütenstand kann mehr als drei Meter hoch werden und zählt zu den größten Blumen der Welt. Neben der beeindruckenden Größe fällt er durch einen bestialischen Gestank auf © UNIVERSITÄT WIEN/JAN KNICKMANN

"Wild Republic"-Serie: Hart ist der Asphalt, aber auch der Fels

Die Serie "Wild Republic" (mit Verena Altenberger) schickt junge Kriminelle in die Alpen. Dort finden sie sich selbst und andere dunkle Geheimnisse. Zu sehen im ORF und auf Magenta-TV. Mehr dazu hier.

Wie reagieren die USA, wenn China tatsächlich Taiwan angreift?

Der Krieg in der Ukraine hat den Konflikt zwischen China und Taiwan in den Hintergrund treten lassen. Doch was passiert, wenn es in Asien zu einem Militäreinsatz kommt? Greifen die USA als Schutzmacht ein? Franz-Stefan Gady, Politikberater und Militäranalyst, erklärt.

Diagnose Multiple Sklerose: "Für mich persönlich bin ich geheilt"

Stefan Hainzl ist Arzt, doch die Diagnose Multiple Sklerose ließ ihn die Schulmedizin hinterfragen. So begab er sich auf die Suche nach alternativen Behandlungen.



