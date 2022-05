Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Ein Test der Umweltorganisation Global 2000 anlässlich des Weltbienentags zeigt, dass nur zwei von 44 Pflanzen keine Pestizid-Rückstände aufwiesen. Die Umweltschutzorganisation kritisierte auch, dass gegenüber dem Test im Vorjahr, keinerlei Verbesserung zu erkennen ist. Mehr dazu hier.

Schützenhöfer will Ostermontag für den Karfreitag opfern

Evangelischen werde mit der aktuellen Regelung Unrecht getan. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer will bei der LH-Konferenz in Bregenz das Thema auf das Tapet bringen. Die evangelische Kirche ist über den neuerlichen Vorstoß erfreut. Lesen Sie hier mehr.

Deutsche Tankstellenbranche fürchtet Engpässe

Von Anfang Juni bis Ende August wird Tanken in Deutschland deutlich günstiger. Tankstellenbetreiber rechnen mit hoher Nachfrage und verweisen auf niedriges Angebot. Hier geht es zum Artikel.

TikTok-Video: Stellt sich Van der Bellen der Wiederwahl?

Noch hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht öffentlich geäußert, ob er erneut für die Hofburg kandidiert. Nun ist ein TikTok-Video gepostet worden, das auf einen Wiederantritt hindeuten könnte. Mehr dazu hier.

Weiterhin Maskenpflicht und 3G in Kabeg-Spitälern

Die Zugangskontrollen bleiben in den fünf Häusern der Kärntner Krankenanstaltsgesellschaft Kabeg aufrecht, ebenso die Beschränkungen bei Besuchen. Das wurde am Freitag nach einer internen Abstimmung bekannt gegeben. Hier geht es zum Artikel.

Fast 100 Anzeigen nach Aktion scharf am Grenzübergang Spielfeld

Große Schwerpunktaktion mit Grenzschutztruppe Puma, Kfz-Fahndern, Drogenspürhunden und Drohne am Donnerstag. Trotz Kritik auch aus Slowenien erhöht die Polizei den Kontrolldruck. Hier lesen Sie den ganzen Bericht.

Beim Schummeln erwischt: Maturantin droht Prüfung durch Staatsanwaltschaft

Mit Handys, Kamera und Kopfhörer wollte sich eine Maturantin an der HLW Deutschlandsberg die Reifeprüfung erschwindeln. Nun drohen der 18-Jährigen sogar strafrechtliche Konsequenzen. Hier geht's zum Artikel.

Erste Affenpocken-Infektion in Australien gemeldet

Auch in Australien ist ein erster Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Die Infektion wurde bei einem etwa 30 Jahre alten Mann bestätigt, der kürzlich aus Großbritannien zurückgekehrt war. Hier geht es zum Artikel.

Party-Marathon in Frankfurt: "Einige haben noch am Hotelpool weiter gefeiert"

42 Jahre nach dem letzten Titel im Europacup jubelt Frankfurt wieder. Angeführt von einem Trainer-Trio, das vor 20 Jahren in Obertraun gemeinsam die Trainer-Ausbildung machte. Hier lesen Sie den Bericht.

William und Kate mit Tom Cruise bei "Top Gun: Maverick"-Premiere in London

"Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise feierte in Cannes Europa-Premiere und wurde gestern Abend zum großen Schaulauf mit Prinz William und Kate in London. Im Interview gab sich der Hollywood-Star glatt und kontrolliert. Alles über den Auftritt am roten Teppich inklusive Fotos.

Tom Cruise mit Prince William und Kate in London © AP

Putin versus Selenskyj - Wer gewinnt das Duell der Körpersprache?

Ihre Armeen stehen sich am Schlachtfeld gegenüber und auch sie selbst stellen sich öffentlich als Gegner dar: Russlands Präsident Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. Körpersprache-Experte Stefan Verra blickt hinter die Worte der beiden Staatschefs.

Eishockey- WM-Daily 8: Vorreiterinnen und Vogelkäfige

Finnisch für Fortgeschrittene, Nachhilfe für Neulinge, aber auch alle wichtigsten Infos zum WM-Turnier der besten Eishockeymannschaften gibt es täglich in unserem Eiskalt-Podcast.

