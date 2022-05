Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Kroatien hat die Einführung des Euro beschlossen, schon im Spätsommer werden Preise in Kuna und Euro ausgeschildert. Im Juni könnten auch die Grenzkontrollen zu Slowenien fallen. Bonus: Eine Brücke verkürzt künftig die Fahrtzeit nach Dubrovnik. Mehr dazu hier.

Lothar Lockl ist neuer Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats

Mit 34 von 35 Stimmen wurde der Wiener PR-Berater Lothar Lockl zum Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrates gewählt. Im obersten ORF-Gremium löst er damit den früheren FPÖ-Vizekanzler Norber Steger ab. Mehr dazu hier.

Bleibt die Maskenpflicht im Sommer?

Die Sozialpartner fordern die Beseitigung der Maskenpflicht in Supermarkt und Handel - unter Verweis auf die Nachtgastro und den ÖVP-Parteitag. Hier geht es zum Artikel.

EU-Parlament stimmt über Sanktionen für Schröder und Kneissl ab

Das EU-Parlament erhöht den Druck auf ehemalige europäische Politiker, die weiter für russische Energiekonzerne tätig sind, darunter der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder und Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl. Mehr dazu hier.

Kriegsverbrecherprozess: Russischer Soldat bekennt sich schuldig

In Kiew hat der erste Prozess wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen begonnen. Ein 21-jähriger Russe gestand bereits zu Prozessbeginn seine Schuld. Ihm droht lebenslange Haft. Hier geht es zum Artikel.

Der 21-jährige Russe gestand zu Prozessbeginn seine Schuld. © APA/AFP/GENYA SAVILOV

Immer mehr Fälle: "Hinter Tierleid geht es oft den Leuten schlecht"

24 Katzen oder hunderte Mäuse in kleinen Wohnungen, 446 Verwaltungsstrafverfahren – viel zu tun für die steirische Tierschutz-Ombudsfrau. Geplantes Gesetz ist aus ihrer Sicht "in vielen Bereichen enttäuschend". Hier lesen Sie den ganzen Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Kärntens erstes Blackout-Dorf entsteht in der Nähe von Villach

Das St. Veiter Architekturbüro Skape etabliert in Pöckau nahe Villach eine vollkommen energieautarke Siedlung, die sich im Fall eines Blackouts ein Monat lang selbst versorgen kann. Mit neun Häusern, Schwimmteich und Holzöfen. Hier geht's zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Was tun, wenn das E-Auto brennt? Die Lösung liegt in der Box

Saubermacher, Porsche-Holding und Denzel haben eine Spezial-Firma gegründet. Sie bringen auch eine High-tech-Box auf den Markt, um verunfallte und beschädigte Elektro-Autos zu versorgen. Hier geht es zum Bericht.

Die Bierdusche von Oliver Glasner auf der Pressekonferenz im Video

Nach dem Sieg in der Europa League feierten Spieler und Betreuer noch bis in die Morgenstunden. Das bekam auch Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz zu spüren. Hier lesen Sie den Bericht inklusive Fotoserie.

Die freude über den Sieg bekam Trainer Oliver Glasner später noch einmal zu spüren © APA/AFP/CRISTINA QUICLER

"Bauer sucht Frau": Diese steirischen Landwirte suchen mit Arabella ihre Liebe

Stefanie, Robert, Martin und Markus sind die weiß-grünen Vertreter im Starterfeld von "Bauer sucht Frau". Am 1. Juni geht es los mit Staffel 19. Alles zur nächsten Staffel.

Volksdroge Alkohol: Ist der allabendliche Spritzer eh okay?!

Volksdroge Alkohol: Im Vergleich zu anderen Drogen ist Alkohol gesellschaftlich akzeptiert. Aber warum ist das so? Und wie steht es um den "After Work"-Spritzer am Abend: Eh okay oder doch nicht ganz so unbedenklich? Hier geht es zur aktuellen Folge von "Was geht?".

Der Lego-Betrüger: Ein Vermögen auf Sand gebaut

Nach außen war er ein erfolgreicher und sympathischer Bursche. Mit Anfang 20 hatte er in Klagenfurt ein florierendes Geschäft mit Legosteinen aufgebaut. Umso schockierter war (nicht nur) sein Umfeld, als sein weltweiter Betrug aufflog.

