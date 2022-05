Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Der neue Bericht der Weltwetterorganisation nennt vier Indikatoren für den Klimawandel, die nun besorgniserregende Werte erreicht haben. Rekorde gab es etwa beim Anstieg des Meeresspiegels oder dem Wärmeinhalt der Ozeane. Nach einer WMO-Prognose könnte die globale Jahres-Durchschnittstemperatur schon bis 2026 zumindest in einem Jahr mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen. Mehr dazu hier.

Moskau: 1.000 Soldaten aus Asow-Stahlwerk gefangen genommen

Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe indessen weiter, in anderen Regionen gab es russische Luftangriffe. Hier geht es zum Live-Ticker.

Gasspeicher: Ungenutzte Kapazitäten müssen abgegeben werden

Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung soll die Widerstandsfähigkeit Österreichs im Fall einer Unterbrechung der Lieferungen von russischem Erdgas stärken. Der Gasspeicher Haidach soll an das heimische Netz angeschlossen werden. Mehr dazu hier.

Studentin bestürzt: "Ich dachte immer, mir passiert so etwas sicher nicht!"

Eine Grazer Studentin ist nachts beim Stadtpark auf offener Straße "fast vergewaltigt worden". Warum sie beschlossen hat, öffentlich darüber zu reden. Hier geht es zum Artikel.

Driftmanöver im Naturpark: Tuningfans ignorierten Nachtfahrverbot

Unverbesserlich sind wieder einmal ein paar der Tuningfans, die derzeit in Kärnten Wörthersee und Faaker See belagern, die Polizei auf Trab halten und bei Anrainern für Kopfschmerzen sorgen. Hier lesen Sie die ganze Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Covid-Prognose: Saisonaler Effekt lässt die Zahlen sinken

Die Fachleute des Covid-Prognosekonsortiums sehen weiter einen leichten Abwärtstrend in Österreich. Der Infektionsrückgang in Vorwoche ist wohl durch überdurchschnittlich hohe Temperaturen verursacht. Hier geht's zum Artikel.

Kickl wird nach Entwurmungsmittel-Empfehlung nicht ausgeliefert

FPÖ-Chef Herbert Kickl darf für seine Empfehlung des Entwurmungsmittels Ivermectin nicht strafrechtlich verfolgt werden, entschied der Immunitätsausschuss im Nationalrat.

Florian Grillitsch offenbar kurz vor Wechsel zu Lazio Rom

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Florian Grillitsch, der den deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim nach Ablauf seines Vertrags verlassen wird, steht in Verhandlungen wegen eines Wechsels zu Lazio Rom.

Florian Grillitsch verlässt Hoffenheim und könnte nach Rom wechseln © AFP

Keine Einsicht nach "Ibiza": Strache, Gudenus und "Ja, die Moral"

Drei Jahre nach Veröffentlichung des "Ibiza"-Videos sprechen die lange zerstrittenen Hauptdarsteller und Ex-FPÖ-Granden Strache und Gudenus wieder miteinander. Einsicht zeigen sie im einstündigen Interview nicht.

"Warum sind gefühlt alle Team Johnny?"

Amber Heard versus Johnny Depp: Es ist der Gerichtsprozess, über den aktuell alle sprechen - und eine Meinung haben. Aber was sagt dieses Vorverurteilen über uns als Gesellschaft aus? Wir haben bei "Was geht?", dem News-Format der Kleinen Zeitung, produziert für Canal+, nachgefragt.



WM-Daily: Heimpublikum, Haugen und Hausfriedensbruch

Finnisch für Fortgeschrittene, Nachhilfe für Neulinge, aber auch alle wichtigsten Infos zum WM-Turnier der besten Eishockeymannschaften gibt es täglich in unserem Eiskalt-Podcast.

