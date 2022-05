Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Die Gletscher in Österreich schmelzen und schmelzen. Wie groß der Verlust der Eismassen bereits ist, zeigt eine aktuelle Bestandsaufnahme durch österreichische Forscher. Nach einem ungewöhnlich trockenen Herbst und einem schneearmen Winter könnte die Gletscherzunge der Pasterze bereits in diesem Sommer abreißen. Mehr Informationen dazu lesen Sie hier.

Katharina Reich: ''Sollten über den Sommer bei der Maske bleiben''

Katharina Reich spricht im Interview über die Differenzen zwischen den Covid-Gremien, wieso sie der Meinung ist, dass die Maske bleiben sollte und wie ein weiteres "Dilemma" im Herbst verhindert werden soll. (Kleine Zeitung PLUS)

Valneva: EU-Kommission will Vertrag kündigen

Zuletzt war es im Zulassungsverfahren immer wieder zu Verzögerungen gekommen, nun will die EU-Kommission den Vertrag in Bezug auf den Covid-Impfstoff des österreichisch-französischen Unternehmens kündigen. Hier lesen Sie alle Informationen.

Wetterwarnung der ZAMG: "Heute hohes Potenzial für Gewitter mit Starkregen"

Am Sonntag haben kleine, aber giftige Gewitterzellen punktuell für Feuerwehr-Einsätze gesorgt, am Montag wird sich das Gewitter-Geschehen intensivieren. Mitte der Woche ist es ruhiger, ehe es am Wochenende Unwetter-Potenzial gibt. Hier lesen Sie mehr dazu.

Prozessauftakt: Grazer Anwältin soll eine Million Euro veruntreut haben

Mehrere Klienten waren betroffen. Notfallsfonds der Rechtsanwälte hat sie entschädigt. Anwaltskammer schaltete Staatsanwalt ein. Wir berichten hier über den Prozess. (Kleine Zeitung PLUS)

Großmutter fand Enkel leblos im Bett: Obduktion bestätigt Drogentod

Obwohl die Frau (85) aus dem Bezirk Völkermarkt sofort den Notarzt verständigte, kam jede Hilfe für den jungen Mann zu spät. Er ist der sechste Drogentote in Kärnten im heurigen Jahr. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Orientalische Hornisse ist im Anflug auf Kärnten

Da natürliche Feinde fehlen, kann sich die invasive Art leicht ausbreiten. In Kärnten wurde die orientalische Hornisse bislang noch nicht gesichtet, in Triest aber schon nachgewiesen. Sie könnte zur Gefahr für Bienen werden. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Judith Kohlenberger: "Genereller Boykott von Amazon kann nicht die Lösung sein"

Migrationsforscherin Judith Kohlenberger über die Ausbeutung von Arbeitnehmern, die Rolle des Billiglohnsektors, Hürden für ukrainische Flüchtlinge am Arbeitsmarkt und die große Stärke von Diversität. Das ganze Interview lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Song-Contest-Sieger Kalush Orchestra will Preis versteigern

Am Samstag hat die ukrainische Folklore-Rapformation Kalush Orchestra den Song Contest gewonnen, nun will sie den Preis versteigern, um die ukrainische Armee zu unterstützen. Hier geht`s zum Artikel.

Bundesliga: Drei der vier Abstiegs-Kandidaten haben die Chance auf Europa

Jeweils vier Klubs können vor der letzten Bundesliga-Runde noch absteigen oder noch in das Europacup-Play-off einziehen. Hartberg ist nach dem 2:4 in Tirol wieder mitten drin im Kampf gegen den Abstieg. Hier lesen Sie den gesamten Artikel.

Welche Rolle nehmen die Briten im Ukraine-Krieg ein?

Politikanalyst Franz-Stefan Gady beleuchtet jede Woche die Brennpunkte der Geopolitik: Übernimmt Großbritannien in der Ukraine-Krise die Führung in Europa? Und was haben die innenpolitischen Probleme Boris Johnsons damit zu tun?

Wieso Erziehungsschwäche der Eltern nicht der Grund für ADHS ist

Zappelphilipp und Tagträumerin: Menschen, die mit ADHS leben, erhalten häufig diese Zuschreibung. Was sich hinter dem Kürzel versteckt und wo es Unterstützung gibt, besprechen wir in der neuen Folge des "Ist das gesund?"-Podcasts.

