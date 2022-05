Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Zwei Tage vor dem ÖVP-Parteitag und am heutigen "Tag der Pflege" haben Gesundheitsminister Johannes Rauch und die Klubobleute eine große Pflegereform vorgestellt: Der Umfang mache die seit langem versprochene "Pflegemilliarde" aus. Hier lesen Sie alle Details.

Finnlands Staatsspitze für Nato-Beitritt

Das militärische Bündnis Nato erlebt eine ungeahnte Renaissance, die Bedrohung von außen bringt neue Einheit. Finnland hat sich heute für einen "unverzüglichen" Nato-Beitritt ausgesprochen. Hier geht es zum Artikel.

Wels: Vierjährige zwei Tage neben toter Mutter eingesperrt

In Wels fanden Polizisten ein vierjähriges Mädchen neben seiner toten Mutter. Sie befand sich dort offenbar zwei Tage alleine. Hier geht es zum Artikel.

ORF-Moderator Günther Ziesel (80) ist gestorben

In der Nacht auf Donnerstag ist Günther Ziesel gestorben. Der Journalist war Landesintendant des ORF Steiermark und holte mit dem Alpen-Donau-Adria-Magazin die Nachbarländer in unsere Wohnzimmer. Mehr dazu hier.

Furchtbarer Unfall: Bitte um Hinweise nun auch im TV

Unbekannter Autolenker ließ Steirer am Unfallort in Kärnten einfach liegen. Der Fall wird in der TV-Sendung "Fahndung Österreich" heute, Donnerstag, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Mehr dazu hier.

In Kärnten sitzt Schock nach Mord an Slowenin tief

Jene 33-Jährige, die am Wochenende von ihrem Ehemann in Slowenien ermordet worden sein soll, hinterlässt neben zwei Kindern auch trauernde Freunde und Arbeitskollegen in Kärnten. Hier geht es zum Artikel.(Kleine Zeitung PLUS)

Lionel Messi ist der bestbezahlte Sportler der Welt

Im jährlichen Ranking des "Forbes"-Magazins hat Lionel Messi unter den Sportlern den ersten Platz eingenommen. Hier geht es zu den Details.

Faktencheck: Kann die Corona-Impfung Long Covid auslösen?

Aufgrund einer umstrittenen Studie zu Impfnebenwirkungen wird nun auch diskutiert, ob die Covid-19-Impfung Long-Covid-ähnliche Symptome auslösen kann. Wir haben beim Neurologen Michael Stingl nachgefragt. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Ein neuer Blick auf Kärntens beeindruckendste Burg

In unserer Video-Serie "Unterwegs in Kärnten" stellen wir jede Woche ein neues Ausflugsziel vor. In dieser Folge: die Burg Hochosterwitz.

Warum ist Gelassenheit so viel besser als Botox, Greta Silver?

Sie hat drei Kinder aufgezogen und war viele Jahre eine Frau, die sich nur um andere gekümmert hat. Heute ist Greta Silver Influencerin, Bestsellerautorin, Best-Ager-Model und rät allen, sich das Leben im Alter als Geschenk und nicht als Bürde vorzustellen. Sie ist 74 Jahre und bei uns zu Gast im "fair&female"-Podcast.

