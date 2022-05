Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte heute Vormittag wieder einmal Besuch zwecks Angelobung. Es waren allerdings nur drei von vier, denn der designierte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig wurde positiv auf Corona getestet. Somit hat Van der Bellen nur Arbeitsminister Martin Kocher auch als Wirtschaftsminister, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) angelobt. Hier lesen Sie mehr.

Gescheitert: Österreich sang sich nicht ins ESC-Finale

Der 66. ESC wurde eröffnet und es steht fest, wer vom ersten Halbfinale ins Finale einzieht. Goodbye für "Halo": Österreich hat es mit DJ Lumix & Pia Maria nicht geschafft. Die Ukraine und neun weitere Länder sind aufgestiegen. Hier geht es zum Artikel.

Nach Sturz in die Mur: Dreijährige kann heute das Spital verlassen

Michael März schildert, wie er am Dienstag in die eiskalte Mur sprang, um ein Mädchen (3) und seine Mutter vor dem Ertrinken zu retten. Positive Nachrichten gab es am Mittwoch aus dem Spital. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Fußballer soll seine Ehefrau ermordet haben

Ein 38-jähriger Fußballspieler soll am Samstagabend seine Ehefrau so brutal geschlagen haben, dass die 33-Jährige am nächsten Morgen starb. Der Slowene spielte lange bei Unterkärntner Vereinen. Mehr dazu hier.

Gazprom bestätigt reduzierten Gas-Transit durch Ukraine

Der russische Gaskonzern Gazprom liefert eigenen Angaben zufolge weiterhin Gas über die Ukraine nach Europa - allerdings weniger als zuletzt. Hier geht es zu unserem Ukraine-Liveticker.

Hitzewelle seit Dezember: Klimawandel bedroht das Great Barrier Reef

Die Folgen der globalen Erderwärmung bedrohen ein Welterbe: Eine andauernde Hitzewelle in Australien schädigt 91 Prozent der Korallen des Great Barrier Reef. Hier geht es zum Artikel.

Jurij Rodionov: "An das Duell mit Alcaraz kann ich mich noch genau erinnern"

Österreichs derzeit bester Tennisspieler, sprach im Interview über das Erreichte, Dominic Thiem, seinen Sieg über Carlos Alcaraz, den Krieg in der Ukraine und seine Privatsphäre. Hier geht es zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Wie hoch ist das Risiko von Impfnebenwirkungen wirklich?

Harald Matthes, ein deutscher Mediziner, will in einer Untersuchung festgestellt haben, dass die Impfnebenwirkungen in der Realität um ein Vielfaches höher als die gemeldeten Zahlen sind. Doch stimmt das wirklich? Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Gesundheitstalk: Was man über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wissen muss

Der Weg zum Mutterglück kann ein steiniger sein. Expertinnen geben im Gesundheitstalk Antworten zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und wieso wir mehr über postpartale Depression sprechen sollten.

Der Loibl, Cincinnati und der Platz zwischen zwei Kühlschränken

Der Klagenfurter Martin Schumnig (32) gehörte beim KAC bereits zum Inventar. Heuer haben ihn die Rotjacken ausgemustert und er heuert bei Linz an. Eine "Therapiestunde" bei "Eiskalt - der Podcast".

