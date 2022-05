Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Wie heute Früh wurde bekannt, wird der aus Lienz stammende 47-jährige Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig neuer Landwirtschaftsminister. Er folgt Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach, die am Montag ihren Rücktritt erklärt hatte. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Hier lesen Sie mehr.

Handy und Tablet getauscht: WKStA ermittelt jetzt auch gegen Wallner

In der Vorarlberger ÖVP-Finanzaffäre nehmen die Korruptionsermittler nun Ermittlungen gegen Landeshauptmann Markus Wallner sowie den jetzigen und den früheren Wirtschaftslandesrat auf. Nachdem Vorerhebungen bekannt wurden, soll Wallner Handy und Tablet gelöscht haben, berichtet die ZiB2. Hier geht es zum Artikel.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Schüler trug keine FFP2-Maske: 90 Euro Strafe

Weil ein 17-jähriger Villacher keine FFP2-Maske trug, als er in einem Supermarkt einkaufen wollte, wurde er von zwei Polizeibeamten angesprochen. Das Resultat: 90 Euro Geldstrafe. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung Plus)

Fall Sandy: Steirisches Gericht erkennt alleiniges Sorgerecht für US-Vater an

Der Obsorgestreit um Sandy (Name von der Red. geändert) eskaliert weiter. Wie berichtet, ist die Mutter abgetaucht, damit der US-Vater die gemeinsame vierjährige Tochter nicht abholen kann. Nun hat das Bezirksgericht Fürstenfeld die US-Entscheidung anerkannt, wonach der Vater vorübergehend das alleinige Sorgerecht hat. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung Plus)

EU-Einigung über Ölembargo diese Woche möglich

Im Osten und im Süden der Ukraine haben sich die Kämpfe heute nach ukrainischen Angaben verstärkt. In der Region Luhansk gab es dem Gouverneur Serhij Gaidai zufolge in den vergangenen 24 Stunden bis zum Dienstagmorgen 22 Angriffe. Die Einigung der Einigung über ein Ölembargo ist noch diese Woche möglich. Hier geht es zu unserem Ukraine-Liveticker.

Song Contest: Dunkle Wolken über Turin und Zitterpartie für Österreich

Österreichs DJ Lumix & Pia Maria rittern am Dienstag im ESC-Halbfinale in Turin um den Einzug ins Finale am Samstag. Ein zentrales Bühnenelement in der Turiner Arena ist indes nicht einsatzfähig, die ESC-Fans sind aber aus anderen Gründen wütend. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung Plus)

Österreichs ESC-Act in Turin: "Halo" ("Heiligenschein") mit DJ Lumix & Pia Maria © ORF

Ehefrauen von Wayne Rooney und Jamie Vardy vor Gericht

Üble Vorwürfe, Verrat, Fußball: Der Streit zwischen den Spielerfrauen Rebekah Vardy und Coleen Rooney bietet so gut wie alles, was in Großbritannien für Aufsehen sorgt. Nun stehen sich die einstigen Freundinnen vor Gericht gegenüber. Hier geht es zum Artikel.

Tesla setzt Produktion in Shanghai aus

Der US-Elektroautobauer Tesla muss Insidern zufolge die Produktion in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai wegen Lieferengpässen erneut aussetzen. Es sei unklar, wann die Probleme gelöst sein werden und wann Tesla die Produktion wieder aufnehmen könne, sagten zwei Experten. Hier lesen Sie den Artikel.

Nassfutter für Hunde im Test: Nur 5 von 16 sind gut

Die Zusammensetzung des Futters spielt eine entscheidende Rolle für Wohlbefinden und Gesundheit von erwachsenen wie jungen Hunden. VKI und Stiftung Warentest nahmen unter die Lupe, was im Futter wirklich drinnen steckt. Zum Artikel.

Gesundheitstalk: Was man über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wissen muss

Der Weg zum Mutterglück kann ein steiniger sein. Expertinnen geben im Gesundheitstalk Antworten zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und wieso wir mehr über postpartale Depression sprechen sollten. Hier können Sie den Stream heute ab 18 Uhr sehen.

"Irgendwann ging es für mich nur noch bergab"

Angst, Leere, das Gefühl nicht mehr zu können. Zwei Jugendliche sprechen über Depression und die Gedanken an ein Ende. Und darüber, wie sie aus jedem Tief wieder rausgefunden haben.

Neurodermitis: Wie man den ständigen Juckreiz in den Griff bekommt

Juckreiz als Hauptsymptom der Neurodermitis klingt für Nicht-Betroffene gar nicht so schlimm. Doch für Erkrankte kann dieser eine enorme psychische Belastung bedeuten. Dermatologe Franz Legat erklärt, was die entzündliche Hauterkrankung lindern kann.

Verwaltung von Push-Mitteilungen