Keine Woche vor dem Bundesparteitag in Graz, in dem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auch nominell zum Bundesparteiobmann der Volkspartei gewählt werden soll, geht somit eine der letzten Regierungsmitglieder, die sich zum engen Kreis von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zählen durften. Hier lesen Sie mehr. Gerüchte verdichten sich außerdem, dass auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck das Feld räumen könnte.

Putin hat keine Ausweitung des Kriegs angekündigt - eine Einsicht in die Realität

Moskau feiert heute den "Tag des Sieges". Viele hatten befürchtet, der Kreml-Chef würde eine Generalmobilmachung ankündigen, um den Krieg auszuweiten. Dass dies zumindest fürs Erste nicht geschah, lässt aufatmen, schreibt Nina Koren. Hier geht es zum Kommentar (Kleine Zeitung Plus).

Moskau feiert "Tag des Sieges": Putins Rede war mit Anspannung erwartet worden, weil eine Ausweitung des Kriegs befürchtet wurde © APA/AFP/SPUTNIK/MIKHAIL METZEL

Land muss Regeln für "Luft-100er" immer mehr verschärfen

Trotz sich bessernder Luftgüte leuchtet das elektronische Tempolimit auf der A 2 und der A 9 im Raum Graz häufig. Der Grund: Eine bundesgesetzliche Regelung zwingt das Land zu stetigem Nachschärfen. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung Plus).

Lukas lebt seinen Traum von einem ganz normalen Job

"autArK" bringt Menschen mit Behinderung vom Rand der Gesellschaft in deren Mitte. Lukas, Teil des Teams "Stadtgarten und Hofladen" in Klagenfurt, erzählt, wie er seine Ziele verwirklicht. Hier geht es zur Reportage (Kleine Zeitung Plus).

Russlands Raumfahrt-Chef Rogosin droht Elon Musk

Der Chef der russischen Raumfahrt-Behörde, Dmitri Rogosin, hat Tech-Milliardär Elon Musk mit Konsequenzen für die Versorgung der Ukraine mit Satelliten-Internet gedroht. Mehr lesen Sie hier.

Exzess war sein zweiter Vorname: Dave Gahan ist 60

Seit über 40 Jahren steht er auf der Bühne: Drogenexzesse, Herzstillstand, Krebs – der charismatische Frontmann von Depeche Mode, Dave Gahan, hat bewegte Jahrzehnte hinter sich.

Seit über 40 Jahren steht Dave Gahan auf der Bühne, meistens mit Depeche Mode © APA/HERBERT P. OCZERET

Wie aus Muskelfleisch im Labor unser Schnitzel wachsen soll

Zwei österreichische Wissenschaftlerinnen arbeiten mit ihren Teams an etwas ganz Großem: der Erzeugung von Fleisch im Labor. Damit sollen Treibhausgas-Emissionen und Tierleid verringert werden. (Kleine Zeitung Plus).

Wird dieser Warhol das teuerste Bild des 20. Jahrhunderts?

In New York könnte heute mit einem Bild von Andy Warhol Auktionsgeschichte geschrieben werden und in Wien kommt am Mittwoch ein Tizian unter den Hammer.

"Shot Sage Blue Marilyn" von Andy Warhol wird am Montag in New York versteigert © AP

Max Verstappen sichert sich ersten Sieg in Miami vor Leclerc

Nach einem guten Start von Charles Leclerc schnappte sich Max Verstappen im Red Bull früh die Führung beim GP von Miami und gab diese schlussendlich nicht mehr her. Carlos Sainz komplettierte das Podium. Zum Artikel.

Gesundheitstalk: Was man über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wissen muss

Der Weg zum Mutterglück kann ein steiniger sein. Expertinnen geben im Gesundheitstalk Antworten zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und wieso wir mehr über postpartale Depression sprechen sollten. Hier können Sie den Stream am Dienstag, 10. Mai, ab 18 Uhr sehen.

Quereinsteiger starten als Gemüsebauern durch

Ein Grazer Paar wagt in der Landeshauptstadt den Sprung in die Landwirtschaft - ohne eigenen Hof. Nun wurde zum ersten Mal ausgepflanzt.

Warum ist Gelassenheit so viel besser als Botox, Greta Silver?

Sie hat drei Kinder aufgezogen und war viele Jahre eine Frau, die sich nur um andere gekümmert hat. Heute ist Greta Silver Influencerin, Bestsellerautorin, Best-Ager-Model und rät allen, sich das Leben im Alter als Geschenk und nicht als Bürde vorzustellen. Sie ist 74 Jahre und heute zu Gast im "fair&female"-Podcast.

