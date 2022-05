Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Österreich lehnt einen Stopp von russischen Gaslieferungen ab. "Ein Gasembargo ist für Österreich eine klare rote Linie", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die Ressortchefin schlug vor, dass die EU bei der Gasförderung auf Fracking setze. Hier lesen Sie mehr.

Krieg spaltet die deutsche Linke

Deutschland und der "Emma"-Brief: Kritiker um Alice Schwarzer werfen Olaf Scholz Kriegstreiberei vor. Philosoph Jürgen Habermas verteidigt den Kanzler für seine Umsicht. Beide ernten Häme. Hier geht es zum Artikel (Kleine Zeitung Plus).

Aktivisten in Berlin werfen der Koalition Kriegstreiberei vor © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Steuerfahnder überführten Kärntner Unternehmen

Die Steuerfahnder ziehen eine erfolgreiche Jahresbilanz. Unternehmer müssen 56 Millionen an Steuern zurückzahlen. Darunter auch ein Kärntner Oldtimer-Sammler und ein Dental-Labor. Hier erfahren Sie mehr (Kleine Zeitung Plus).

Jetzt schwört sich die Grazer Stadtpolitik auf den S-Bahn-Tunnel ein

Alle politischen Kräfte beteuern, es sei Zeit für einen großen Wurf in der Verkehrspolitik. Aber die Mini-Metro wird dabei wohl keine Rolle spielen. Hier lesen Sie die Exklusiv-Story (Kleine Zeitung Plus).

Die Mini-Metro ist wohl endgültig vom Tisch © Holding/Strohecker

Warum leer stehende Wohnungen bald teuer kommen könnten

In rund 198.000 Wohnungen im Land brennt kein Licht, es läuft kein Wasser und die Heizung ruht. So viel Wohnraum steht laut Schätzung des Momentum Instituts derzeit leer. Bald soll, wer Wohnungen leer stehen lässt, zur Kasse gebeten werden. So wollen es die Länder. Doch neben Daten fehlt es auch an Zustimmung aus dem Bund. Hier lesen Sie alles zum Thema (Kleine Zeitung Plus).

Der Grazer Businesslauf wurde zur großen Lauf-Party

Der Raiffeisen-Businesslauf meldete sich nach dem 20. Jubiläum zurück: Der Lauf am Donnerstagabend wurde zur großen Firmenparty mit Tausenden Läuferinnen und Läufern. Hier finden die Fotos zum Event.

Tausende gingen beim Raiffeisen Businesslauf in Graz an den Start © GEPA pictures

Bitcoin: Kräftiger Kurssturz nach US-Zinsentscheidung

Die überraschend deutliche Erhöhung der US-Zinsen hat am Donnerstag zu Abverkäufen am Kapitalmarkt geführt. Besonders hart hat es Bitcoin getroffen.

Bilderbuch setzten auf Old-School-Momente

Die Band, die in den vergangenen Jahren den Popsound in Österreich revolutioniert hat, findet wieder Gefallen an handgemachter, auf das Wesentliche reduzierter Musik. Das beweist nicht nur das neue Album "Gelb ist das Feld", sondern auch die begleitende Tour, die das Quartett am gestrigen Donnerstag in die Wiener Arena führte.

Maurice Ernst ist und bleibt ein Entertainer, wie es wohl nur wenige im heimischen Musikzirkus gibt © APA/GEORG HOCHMUTH

Family Talk: Wenn alles zu viel wird - wie bleibt man als Mama im Gleichgewicht?

Von der Trotzphase bis zur Pubertät: Das Leben mit Kindern ist schön, aber auch fordernd. Zum bevorstehenden Muttertag sprechen wir im Family-Talk darüber, wie man trotz allem die Balance halten kann. Hier können Sie den Stream ab 17 Uhr mitverfolgen.

Karl Ploberger verrät sein Lieblingsplatzerl im Garten

Biogärtner Karl Ploberger lädt in seinen Garten und zeigt eines seiner Lieblingsplatzerl: die Schachbrettblumenwiese. Und er hat Tipps zu dieser heimischen Pflanze parat.

Länger gesund leben? Ist einfach

Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen viel zu viel und das versetzt unseren Körper ständig in Stress. Klingt seltsam, ist aber so. Der Molekularbiologe und Altersforscher Dr. Slaven Stekovic erklärt, warum ein bisschen Bewegung und die richtige Atmung uns gesünder alt werden lassen.

Verwaltung von Push-Mitteilungen