Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Die starken Energiepreissteigerungen bekommen auch die Haushalte zunehmend zu spüren. Haushaltsenergie hat sich im März im Vergleich zum Jahr davor um 42,4 Prozent verteuert – ein Rekordwert, wie die Österreichische Energieagentur (AEA) mitteilt. Hier lesen Sie alle Informationen.

Braucht Graz eine U-Bahnlösung?

Der Expertenbericht zu Mini-Metro und Co liegt der Kleinen Zeitung vor. Die Fachleute sehen in Untergrundlösung die beste Zukunftsoption. Doch schafft die Politik den Kraftakt? Hier geht es zum Artikel (Kleine Zeitung Plus)

Das war eines der Renderings, die die U-Bahn-Vision für die steirische Landeshauptstadt in Fahrt bringen sollten © Holdung Graz/Strohecker

Sturm-Fans haben Jahrhunderttrainer Ivica Osim verabschiedet

Mehrere tausend Sturm-Fans verabschiedeten Jahrhunderttrainer Ivica Osim bei einer Gedenkfeier im Liebenauer Stadion. Hier geht es zu den Videos und Fotos der emotionalen Gedenkfeier.

US-Geheimdienst unterstützt Ukraine bei Angriffen auf russische Generäle

Die Ankündigung einer Feuerpause durch Russland nährt die Hoffnung auf die Rettung weiterer Zivilpersonen aus dem Asow-Stahl-Werk in Mariupol. Bei ihren Angriffen auf russische Generäle soll die Ukraine einem Medienbericht zufolge indes Hilfe der USA erhalten. Die aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier in unserem Live-Ticker.

Kärntner Einkaufszentrum wird in Zukunft von Roboter geputzt

Das Gebäudereinigungsunternehmen Dr. Sasse präsentierte am Mittwoch im Südpark in Klagenfurt drei Reinigungsroboter. Darunter auch eine Europapremiere. Roboter werden laut Dr. Sasse schon in naher Zukunft den Alltag in der Branche bestimmen. Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung Plus)

Immer mehr Anzeigen wegen Sexualstraftaten in Kärnten

Alarmierende Entwicklung: Im Vorjahr gab es in Kärnten um ein Drittel mehr Sexualstraftaten als 2020: 162 Anzeigen wegen Kinderpornos, 98 wegen sexueller Belästigung und 49 wegen Vergewaltigung. Hier geht es zum Artikel.

Champions League: Real entreißt ManCity Finalticket

Nach einer schier unglaublichen Aufholjagd gegen Manchester City steht Real Madrid im Finale der Champions League. Für ÖFB-Teamspieler David Alaba wird es die dritte Finalteilnahme in der Königsklasse. So feiern Alaba und Co den Sieg.

Benzema feiert den Sieg, David Alaba (im Hintergrund) jubelte mit © APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Amber Heard erneuert Vorwürfe gegen Depp in emotionalem Auftritt

Amber Heard, die Ex-Frau von Johnny Depp, stand vor Gericht im Zeugenstand und erneuerte ihre Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Vor allem im Rauschzustand sei Depp gewalttätig geworden. Hier geht es zum Artikel.

Amber Heard während ihrer Aussage vor Gericht © APA/AFP/POOL/ELIZABETH FRANTZ

Tierleid in Österreich - was muss sich ändern?

Erschreckende Aufnahmen machen aktuell die Runde: Sie zeigen das Tierleid in ausgewählten, österreichischen Betrieben. Wie sehen in Österreich die Auflagen bei Tierhaltung aus? Und was muss noch getan werden? Wir gehen der Sache auf den Grund.

Neurodermitis: Wie man den ständigen Juckreiz in den Griff bekommt

Juckreiz als Hauptsymptom der Neurodermitis klingt für Nicht-Betroffene gar nicht so schlimm. Doch für Erkrankte kann dieser eine enorme psychische Belastung bedeuten. Dermatologe Franz Legat erklärt, was die entzündliche Hauterkrankung lindern kann.

