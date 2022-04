Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Heute ist es so weit! Nach langem hin und her wird ein neuer ÖFB-Teamchef bestellt. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt ab 12.40 per Livestream, wir berichten. Als heißer Favorit gilt der Deutsche und derzeitige Manchester-United-Interimstrainer Ralf Rangnick. Alle Top-Kandidaten gibt es hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Energiekostenausgleich: Gutscheine werden ausgeschickt

Pro Woche werden rund eine Million Gutscheine verschickt, bis Ende Mai soll der Versand an alle Hauptwohnsitze abgeschlossen sein. Alle Informationen rund um die Gutscheine lesen Sie hier.

5000 Vierbergler haben den Sonnenaufgang im Rücken

Perfekte Wetterbedingungen finden derzeit die Pilger beim Vierbergelauf vor. Laut der Polizeiinspektion Maria Saal waren 5000 Teilnehmer am Start und es gab keine Vorkommnisse. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Tragödie in Flitterwochen: "Was passiert ist, ist unfassbar"

Ein gebürtiger Klagenfurter, der in Wien lebte, war mit seiner schwangeren Frau auf Hochzeitsreise auf den Philippinen. Sie überlebte den Brückeneinsturz verletzt. Sportkollegen trauern um einen "tollen Menschen".

Geplanter Bio-Geflügelmastbetrieb im Ortsgebiet stinkt Anrainern in Fehring

In Brunn in der Südoststeiermark wird am 17. Mai der Bau eines Bio-Geflügelmastbetriebes verhandelt, mitten im Siedlungsgebiet. Zwischen Nachbarn und Bauwerbern entbrannte emotionale Debatte. Wir haben uns das genauer angesehen. (Kleine Zeitung PLUS)

Mehr Platz am Gehsteig, mehr Sicherheit für Radfahrer

Die neue Straßenverkehrsordnung bringt Verbesserungen für Radfahrende und Fußgehende. So muss künftig am Gehsteig 1,5 Meter Platz für Fußgänger bleiben, Kinder dürfen neben ihren Eltern radeln. Alles zur Verordnung.

Wie Amazon künftig die Zustellung im Süden organisiert

Das Klagenfurter Verteilzentrum des US-Riesen soll im Sommer fertig sein. In der Steiermark versucht Amazon, mit Premstätten für einen Standort handelseins zu werden. Blick hinter die Kulissen des Händlers. Hier gibt es alle Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

Das war Tag 1 beim Styrian Sounds Festival im ppc Graz

Nach einer Verschiebung im November ist es jetzt so weit: Styrian Sounds, das Festival der steirischen Musikszene, geht an drei Tagen über die beiden Bühnen im p.p.c. Schon am Donnerstag zeigte sich: Das wird stark. (Kleine Zeitung PLUS)

Spiel, Satz, Haft? Entscheidung heute in London"

Heute wird es ernst für den sechsfachen Grand-Slam-Gewinner: Nachdem Tennisstar Boris Becker vor drei Wochen von einer Jury schuldig gesprochen wurde, wird in London sein Strafmaß verkündet. Alle Infos rund um den Prozess gibt es hier.

Video-Tipp: So stellt man Erde ohne Torf her

Biogärtner Karl Ploberger verrät in diesem Video, wie Gärtnerinnen und Gärtner ganz einfach Erde ohne Torf herstellen können und damit auch Umwelt und Natur schonen.

Kann sich Österreich noch umfassend selbst ernähren, Maria Fanninger?

Die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Und die brennt seit dem Kriegsausbruch Ende Februar. Was heißt das für die Versorgungssicherheit von Lebens- und Futtermitteln für Österreich? Kann unsere Landwirtschaft die Menschen tatsächlich umfassend ernähren? Ein Gespräch über Prioritäten.

