Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Wie angekündigt liefert Russland kein Gas mehr nach Polen, die Auswirkungen des Lieferstopps sind aber gering. Auch die Lieferungen nach Bulgarien soll heute gestoppt werden. Nach Österreich wird über die Hauptversorgungsrouten Nord Stream und die Ukraine das Gas "uneingeschränkt geliefert", sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne). Alle Details finden Sie hier.

Putin droht mit "blitzschnellen" Gegenschlägen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine scharfe Warnung an alle Länder gerichtet, die die Ukraine unterstützen. Lesen Sie die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine-Krise in unserem Live-Ticker. (Kleine Zeitung PLUS)

Pro und Kontra: Soll die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel gesenkt werden?

Die Teuerung bereitet der Regierung Kopfzerbrechen und sorgt für eine ungewöhnliche Allianz: SPÖ, FPÖ, Grüne wollen Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken. ÖVP und Neos sind skeptisch. Hier geht es zu unserem Pro und Kontra.

Sturm-Trainer Ilzer: "Der Uwe hat ohne mein Wissen ein paar Tage freigegeben"

Christian Ilzer und Co. feierten den Vizemeistertitel ausgelassen. Die Reaktionen nach dem 2:1-Sieg über Salzburg.

Sturm-Trainer Christian Ilzer © Sonstiges, APA/ERWIN SCHERIAU

Modekette Orsay ist insolvent

Die Textilkette Ordia Österreich, besser bekannt unter dem Namen Orsay, ist insolvent. Der Konkurs betrifft 239 Mitarbeiter und 110 Gläubiger. Eine Sanierung wird nicht angestrebt. Mehr dazu hier.

Kaum Interesse in der Steiermark: Nur noch 412 Impfungen und 5.013 PCR-Tests pro Tag

Was keiner braucht, nutzt auch keiner mehr: Impfungen und Tests sind durch die Lockerungen nicht mehr gefragt. Zahlen zum vierten Stich liegen noch nicht vor - technische Voraussetzungen fehlen. Hier geht es zur Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Ab heute gibt's in Graz steirischen Pop in voller Bandbreite

Styrian Sounds liefert - erstmals im Frühjahr - wieder drei Tage steirische Popkultur im Grazer p.p.c. Wegen der Corona-Verschiebung im Vorjahr findet das Festival heuer sogar zwei Mal statt. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Volles Haus: Die drei Tage Styrian Sounds im ppc sind ausverkauft, es gibt nur noch Tickets für Einzeltage © Sonstiges

Zu wenig Gehalt bekommen: Polizisten klagten Ministerium

Kärntner Beamte wurden für Leitung von Flüchtlingseinrichtungen eingeteilt. Jobs, für die sie höhere Zulagen bekommen sollten. Aber erst nach langem Streit haben sie das Geld auch erhalten. Es geht um Hunderttausende Euro. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Niederösterreich: Cobra stürmt falsches Einfamilienhaus

Cobra-Beamte stürmten ein Haus in Niederösterreich. Sie suchten eine Cannabis-Plantage, holten dabei die beiden Töchter aus Bett und Dusche und durchsuchten ihre Sachen. Drogenfund oder anschließende Entschuldigung gab es nicht. Mehr dazu hier.

Vater Thiem: "Bei Dominic fehlt noch die letzte Mobilität"

Wolfgang Thiem und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer analysieren, was Dominic Thiem noch fehlt, um wieder an seine alten Erfolge anschließen zu können. Hier geht es zur Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Dominic Thiem will an alte Erfolge anschließen © AP, APA/AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

Als Millennial zur eigenen Million - wie kann das funktionieren?

Das Sparbuch ist schon ganz verstaubt und auch der Bausparer wirft nichts mehr ab. Wie kann man heutzutage das eigene Geld am besten anlegen? Bei "Was geht?" fragen wir nach.

Warum sollten (dickere) Frauen viel öfter wütend sein, Stefanie Reinsperger?

Das Engagement der Buhlschaft beim Salzburger Jedermann hat ihr die Augen geöffnet. Da bemerkte sie, wie selbstverständlich ihr nicht dünner Körper öffentlich abgewertet wurde. Stefanie Reinsperger ist eine der erfolgreichsten heimischen Schauspielerinnen. Jetzt hat sie ein Manifest gegen den Hass auf Körper vorgelegt.

