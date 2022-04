Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Österreich hat bereits Mitte März die Neun-Millionen-Marke bei der Einwohnerzahl geknackt. "Die Bevölkerung ist aufgrund der Fluchtmigration aus der Ukraine schneller gewachsen als erwartet", sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag. Alle Details inklusive Grafik finden Sie hier.

Elon Musk kauft Twitter

Tech-Milliardär Elon Musk hat den Kauf von Twitter besiegelt. Der Tesla-Chef übernimmt den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden Dollar (knapp 41 Mrd. Euro). Es gebe eine „endgültige Vereinbarung“ für die Übernahme. Lesen Sie hier alles über den Mega-Deal inklusive Porträt über Elon Musk.

Russischer Außenminister Lawrow sieht reale Gefahr eines dritten Weltkriegs

Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge besteht die Gefahr eines dritten Weltkriegs. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden", sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen. Ihm zufolge führe die NATO durch Waffenlieferungen an die Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Alle Entwicklungen in der Ukraine finden Sie im Liveticker.

Friederike Wlaschek, Witwe des Billa-Gründers, verstorben

Die Witwe des Billa-Gründers und drittreichsten Österreichers Karl Wlaschek, Friederike Wlaschek, verstarb vergangenen Dienstag im Alter von 75 Jahren. Friederike war die letzte von fünf Frauen des legendären österreichischen Unternehmers. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Friederike und Karl Wlaschek 2015 im Schlosshotel in Velden. © Kleine Zeitung, Markus Traussnig

Korruption, Ideologie, Umfragen: Die ÖVP, zum Abstieg verdammt?

Korruptionsvorwürfe, erstarkte Länder und schlechte Umfragewerte: Zwei Wochen vor ihrem Parteitag sieht die Volkspartei schwarz. Hier geht es zum Artikel inklusive Kommentar. (Kleine Zeitung PLUS)

Wolf in Obdach: "Das ist hochproblematisch, wir fordern den Abschuss"

Nach der Wolfssichtung in Obdach gehen die Wogen weiter hoch. Die Landwirtschaftskammer Murtal fordert einen sofortigen Abschuss, weitere Sichtungen gab es bislang aber nicht. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Tag der Entscheidung über Rückkauf des Kärntner Flughafens

Kärnten könnte heute den Rückkauf seines 2018 privatisierten Flughafens beschließen. Es wäre der vorläufige Höhepunkt einer Posse mit politischem Zündstoff. Lesen Sie hier alle Details. (Kleine Zeitung PLUS)

"VAR"-Schiedsrichter gesteht Fehler und zeigt Größe

Eliel Peretz erzielte ein Tor, bei dem nicht klar war, ob der Ball über der Torlinie war. Schiedsrichter Rene Eisner ließ weiterspielen. Alexander Harkam als VAR unterbrach das Spiel und entschied auf Tor. Harkam entschuldigte sich nun bei Eisner und Austria Klagenfurt. Mehr dazu hier im Interview.

Wenn ein Wald blaumacht

Es beginnt mit ein paar blitzblauen Pünktchen – und plötzlich ist der Wald blau. Für rund drei Wochen im Jahr wechselt der Wald in der Nähe des belgischen Halle seine Farbe. Mehr dazu hier.

Die Hasenglöckchen im Wald von Hallerbos © stock.adobe.com, stefanotermanini - stock.adobe.c

Polizeigewalt in den USA & die wichtigsten News der Woche

Video. Neue Coronaregeln, Gewalt in den USA und Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die wichtigsten Schlagzeilen der Woche gibt es bei "Was geht?", der News-Sendung der Kleinen Zeitung und Canal+.

Noch 38 Minuten Zeit für unseren fair & female-Podcast?

Er hat mehr als 500 Bücher geschrieben und viele Erwachsene haben ihre Kindheit mit ihm und der "Knickerbockerbande" verbracht. Jetzt hat er ein neues Buch. Es heißt "Besser als du denkst" und dreht sich um die Zuversicht. Im Podcast fragen wir ihn aber auch, wie man mit Kindern richtig über Krisen redet.

