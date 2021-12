Corona-Update Erster Omikron-Verdachtsfall in der Steiermark

Probe von Reiserückkehrer aus Südafrika an Ages ergangen ++ 335 Neuinfektionen ++ Sechs Festnahmen auf Anti-Impfpflicht-Demo in Graz ++ Lollipop-Tests in der Steiermark angekommen.

Auswertung der Tests (Symbolfoto) © (c) steiermark.at/Streibl

In der Steiermark wurde am Montag der erste Verdacht auf die neue Virusmutation Omikron gemeldet: Bei einem am Wochenende PCR-positiv getesteten Steirer aus dem Bezirk Graz-Umgebung besteht aufgrund der kürzlich erfolgten Rückkehr aus Südafrika eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die Virusmutation handeln könnte. Das teilte das Land am Abend mit.