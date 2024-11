Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Was hinter dem Massen-„eXit“ steckt, Toter nach Krampuslauf in Kärnten, Steirer gewinnt Lotto-Vierfachjackpot, die Regierungsverhandler basteln ab heute am Fünf-Jahres-Plan und Zufriedenheit bei ÖFB-Teamchef Rangnick nach dem Remis gegen Slowenien.