Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Der Süden von Graz wurde in der Nacht auf Donnerstag erneut von Unwettern getroffen, ab 2025 soll es in Österreich die Möglichkeit einer veganen Kochlehre geben und am Wochenende geht es bei der Formel 1 in Spielberg heiß her: Wir haben alle wichtigen Infos für Sie.