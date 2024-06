Politische Zeitenwende in Österreich: Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik haben die Freiheitlichen bei bundesweiten Wahlen die Nase vorn. Die ÖVP fährt ein Rekordminus ein, bleibt aber doch vor der SPÖ. Den Grünen bleibt Absturz erspart. In Ungarn fährt die Fidesz-Partei von Viktor Orbán ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei EU-Wahlen ein.

Europawahl 2024: Das Ergebnis

Gewitterrisiko in der Steiermark: „Wir müssen den heutigen Tag beobachten“

Die Nacht verlief einigermaßen ruhig in den Unwetter-gebeutelten Regionen der Steiermark. Doch auch heute kann es noch jederzeit zu Gewittern mit Hagel und Starkregen kommen. Alle Details hier.

Heute startet in Kärnten die größte Bundesheer-Übung des Jahres

7500 Soldatinnen und Soldaten, vier Bundesländer, zwei Wochen - so die Eckdaten von „Schutzschild 24“, der größten Bundesheerübung im heurigen Jahr. Zum Artikel.

Südburgenland: Pensionist (77) nach Stimmabgabe in EU-Wahllokal vermisst

In Mischendorf wird seit Sonntag im Zuge der Unwetter ein Mann vermisst. Der 77-Jährige war am Vormittag zum Gemeindeamt gefahren, um seine Stimme für die EU-Wahl abzugeben, sei danach aber nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Chinas berühmtester Wasserfall soll aus der Wasserleitung kommen

Der Yuntai-Wasserfall in China ist bei Touristen beliebt. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt, dass das Naturjuwel gar nicht so natürlich ist. Alle Infos hier.

Strompreisklausel: Preiserhöhung von Verbund war unzulässig

Die Anfang 2023 durchgeführte Strompreiserhöhung war vertraglich nicht abgesichert. Nach Urteil will Verbraucherschutzverein Geld zurückfordern, Verbund verweist auf bereits erfolgte „Bonuszahlungen“. Zum Artikel.

Im Video: Carlos Alcaraz ringt Alex Zverev bei French Open nach fast fünf Stunden nieder

Carlos Alcaraz hat es geschafft! Der Spanier besiegte am Sonntag im Endspiel der French Open den Deutschen Alexander Zverev und holte sich zum ersten Mal den Titel in Paris.

Der Matchball im Finale:

Neue Benko-Doku: Die Anziehungskraft von Erfolg

Mit der Doku „Spiel mit Milliarden – Die Benko-Pleite“ , die heute Abend um 20.15 Uhr auf ZDFinfo zu sehen ist., wird die Causa plakativ aufgearbeitet. Zum Artikel.

Christina „Mausi“ Lugner spricht erstmals über ihre Krebserkrankung

Viele Jahre hat nur das engste Umfeld über ihre Krebserkrankung Bescheid gewusst, erzählt Christina Lugner. Jetzt erzählt sie ihre Geschichte in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, wie wichtig Vorsorge ist. Alle Infos hier.

Christina Lugner mit ihrer neuen Liebe Ernst Prost bei der Hochzeit von Richard Lugner am 1. Juni © APA / Florian Wieser

Meine heutige Empfehlung: Ist es sinnvoll, auch bei Regenwetter zu lüften?

Lüften, damit man die Feuchtigkeit aus den Räumen bekommt, lautet die Devise, wenn es darum geht, Schimmel in den eigenen vier Wänden zu vermeiden. Doch wie sieht es an regnerischen oder nebligen Tagen aus? Die Antwort finden Sie hier.

