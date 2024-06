Starke Regenfälle und Hochwasser haben die Pegel von Flüssen wie Donau und Inn ansteigen lassen. In Oberösterreich rüstet man sich mit mobilem Hochwasserschutz am Inn und an der Donau. Die Hochwasserwelle in der Nacht auf Dienstag war stärker als erwartet. Mehr dazu.

Nach Interviewabbruch von Vilimsky: ORF veröffentlicht ganze Szene

Die direkten Fragen eines ORF-Journalisten beim Simmeringer Straßenfest passen dem FPÖ-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky nicht. Er bricht das Interview ab. Mehr dazu.

Erdogan will Hunde einschläfern lassen – Tierschützer protestieren

Aufgrund vermehrter Angriffe auf Menschen sollen vier Millionen Streuner in der Türkei getötet werden. Tierschützer- und Ärzte protestieren. Mehr dazu.

Mann und Frau tot: Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Mord und Selbstmord

Nachbarn hörten Schüsse und riefen die Polizei: Beamte fanden am Montagnachmittag in St. Stefan ob Leoben zwei Tote. Die Frau dürfte vor ihrem Ehepartner geflüchtet sein. Mehr dazu.

Junge Mutter von Partner über Autobahnbrücke gestoßen

Die 33-jährige Frau wurde auf der Autobahn A4 zwischen Venedig und Padova in der Folge von mehreren Fahrzeugen überrollt. Ihr Lebensgefährte gestand die Tat. Mehr dazu.

Fußball: Heute EM-Feinschliff im Test gegen Serbien

Mit fünf Siegen in Serie auf dem Konto geht Österreich heute gegen Serbien (20.45 Uhr, live in ORF1 ) in die erste von zwei EM-Generalproben. Am Samstag wartet der finale Probelauf gegen die Schweiz. Mehr dazu.

Auch ohne Verbrenner-Aus werden die Konzerne in die E-Mobilität gedrängt

Das Verbrenner-Aus für Autos ist längst aufgeweicht, CO2-neutrale Verbrenner-Fahrzeuge sind auch nach 2035 erlaubt. Aber die Diskussionen besitzen einen Schönheitsfehler – die E-Mobilität wird sich trotzdem durchsetzen. Die Hintergründe.

Regierende Hindu-Nationalisten liegen bei Indien-Wahl vorne

Laut ersten Prognosen gewinnt die Partei von Premierminister Modi die Parlamentswahl in Indien. Er wäre nach Nehru erst der zweite Regierungschef mit einer dritten Amtszeit. Mehr dazu.

Nächster Skandal in der Influencerszene: Vorwürfe gegen YouTube-Star

Simon Unge prägt seit Jahren die deutschsprachige Streaming- und YouTubeszene. Viele sind mit den Videos des 33-Jährigen aufgewachsen. Nun stehen mehrere Missbrauchsvorwürfe im Raum. Mehr dazu.

FTI-Pleite und die Folgen: Was Reisekunden jetzt beachten müssen

Auch in Österreich sind von der Insolvenz von Europas drittgrößtem Reisekonzern mehr als 10.000 Kundinnen und Kunden betroffen – und das kurz vor der Sommerreisezeit. Was nun rechtlich gilt, was bei Rückerstattungen zu beachten ist und wo der Insolvenzschutz für Pauschalreisen gilt. Ein Überblick.

„Star Kitchen“ auf Amazon Prime: Die Sterne sind zum Greifen nah

Starkoch Tim Raue unterstützt junge Köchinnen und Köche in der Spitzengastronomie. Einblicke in einen beinharten Knochenjob. Mehr dazu.

Wie sich Pollen auf den Blutdruck auswirken

Pollenallergiker machen nicht nur die Symptome der Allergie zu schaffen, die Pollen können sich auch auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken. Mehr dazu.

Meine heutige Empfehlung: Rasenmäher als Gefahr für Kitze und kleinere Tiere

Jeder Bauer hat es schon erlebt, und keinen lässt das kalt: Sogar mit dem Handmäher kann es vorkommen, dass man vor sich im hohen Gras ein liegendes Rehkitz übersieht. Schwere Verletzungen der Tiere sind die Folge, oft sogar der Tod. Zur Rettung per Drohne rücken leider nur wenige aus. ( Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, möge Ihnen die Sonne scheinen!