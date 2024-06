Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntagnachmittag an einer italienischen Mautstelle nahe Livorno in der Toskana. Die Fahrzeuge der Beteiligten prallten mit hoher Geschwindigkeit aufeinander, der Unfall forderte drei Todesopfer und mehrere Verletzte. Zum Artikel.

Nachrichten aus Kärnten und der Steiermark:

Lotto-Millionen-Tipp wurde in Graz aufgegeben

Geknackt wurde der Jackpot bei „Lotto 6 aus 45“ am Sonntag: Gut 1,4 Millionen Euro gehen in die Steiermark. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Drexler: „Vertrauen in Ingenieurinnen ist größer als in hunderte EU-Abgeordnete“



Der ÖVP geht das Verbrennerverbot zu weit, das unterstreicht der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler im Ö1-Morgenjournal vor dem Runden Tisch mit dem Kanzler. Zum Artikel.

Promi-Penthouse am Wörthersee soll Abriss drohen

Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 kaufte sich der österreichische Musiker Andreas Gabalier ein Penthouse in Velden. Jetzt soll er seine Wohnung nicht mehr betreten dürfen. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

14-jähriger Autofahrer baute Unfall, Pkw soll er selbst gekauft haben

Teenager aus Kärnten war in der Nacht mit Pkw unterwegs. Laut Polizei dürfte das Auto ihm selbst gehören. Der Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer wurden verletzt.

Claudia Sheinbaum zur ersten Präsidentin Mexikos gewählt

Claudia Sheinbaum hat die Präsidentenwahl in Mexiko für sich entschieden. Die Kandidatin der Regierung kommt auf knapp 58 Prozent. Zur Meldung.

Claudia Sheinbaum © APA/AFP

Rassismus-Alarm rund um das deutsche Nationalteam

Eine Umfrage schlägt bei EM-Gastgeber Deutschland hohe Wellen. Demnach wünschen sich 20 Prozent der Befragten mehr weiße Spieler im Nationalteam. Zum Artikel.

Gratis Klimaticket für 18-Jährige: So kann man sich anmelden

Das Ticket gilt ein Jahr, der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden. Rund 88.000 Personen sind nun pro Jahr anspruchsberechtigt

Österreichs Wirtschaft schrumpfte im 1. Quartal um 1,1 Prozent

Österreich verharrt von Jänner bis März 2024 in der Rezession. Vor allem die Industrie und der Großhandel schwächelten. Einen weiteren Rückschlag gibt es bei den Arbeitslosenzahlen, derzeit sind 351.151 Menschen in Österreich ohne Job. Das sind um mehr als 30.500 mehr als im Mai 2023.

Meine heutige Leseempfehlung: So bunt ging das heurige Narzissenfest über die Bühne

Aufgrund des Mangels an Narzissen durften heuer auch andere Blüten für die traditionellen Figuren verwendet werden. Die Stimmung der Gäste trübte dies keinesfalls. Mit dabei waren auch zahlreiche Ehrengäste. (Kleine Zeitung PLUS)

