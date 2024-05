Die 2023 beim Umfrageinstitut Demox durchgeführte Hausdurchsuchung war „gesetzeswidrig“. Das Oberlandesgericht Wien hat einer Beschwerde des Geschäftsführers stattgegeben. Bei den Ermittlungen der WKStA ging es um Umfragen im Auftrag von Verteidigungs-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsministeriums. Mehr dazu.

Leonore Gewessler zur Causa Schilling: „Wir haben Fehler gemacht“

Ministerin Leonore Gewessler hat in der ZiB2 bei Martin Thür zur Causa Schilling Stellung bezogen. Mehr dazu.

Verfälschte Fünfziger in Umlauf gebracht: Festnahme

Dem Bundeskriminalamt gelang die Festnahme eines Mannes, der seit Monaten falsche 50-Euro-Banknoten in Wien verteilt hat. Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei auch eine illegal gehaltene Wildkatze. Mehr dazu.

Wildkatze „Archibald“ wurde illegal gehalten © APA / Unbekannt

Auto bei nächtlicher Aktion vollständig zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein in Lienz abgestelltes Auto schwer beschädigt. Mehr dazu.

Pkw-Lenker wurde bei Unfall in Ilztal in seinem Auto eingeklemmt

Mit der Bergeschere musste ein 37-jähriger Mann befreit werden, der auf der Bundesstraße zwischen Pischelsdorf und Gleisdorf von der Straße abgekommen war. Mehr dazu.

Kaugummi-Attacke: Nächster Skandal bei den French Open

Die Tennis-French-Open sorgen weiterhin für keine guten Schlagzeilen. Diesmal war David Goffin das „Opfer“. Mehr dazu.

Gewerkschaft kündigt weitere Streiks der Essenszusteller an

Keine Einigung scheint in den Kollektivvertragsverhandlungen bei den Fahrradboten in Sicht. Die Gewerkschaft wirft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Gesprächsverweigerung vor. Mehr dazu.

Größte evangelische Gemeinde Österreichs feiert 200 Jahr-Jubiläum

Als „schlichtes Bethaus ohne Kirchenfenster, Turm und Glocken“ wurde die Grazer Heilandskirche im Jahr 1824 eingeweiht. 200 Jahre später feiert Österreichs größte Pfarrgemeinde der evangelischen Kirche ihr rundes Jubiläum. Mehr dazu.

Was Grünen-Kandidatin Lena Schilling zur Weißglut bringt

Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling will ins EU-Parlament. Im Emoji-Interview erklärt sie (gänzlich ohne Worte), wie sie die Vorwürfe gegen sich sieht, was ihr größtes Laster ist und was sie als Kind werden wollte. Mehr dazu.

Baumeister Richard Lugner heiratet am Samstag zum sechsten Mal

Von dem Plan, die Trauung im „kleinen Kreis“ zu feiern, musste sich Lugner verabschieden. „Das Interesse ist unglaublich groß, das wird wohl riesig“, sagt der Baumeister. Mehr dazu.

Gefährlicher Kugelfisch: Nicht nur giftig, sondern auch bissig

Nur wenige Milligramm seines Giftes können einen Menschen töten. Der Kugelfisch hat sich aus den Tropen bis in die Adria verbreitet. Auch Bisse wurden bereits verzeichnet. Mehr dazu.

Meine heutige Empfehlung: Kein Nikotin ab gewissem Geburtsdatum mehr

Das Konzept der tabakfreien Generation gewinnt international an Beliebtheit: Ist bald niemand mehr alt genug, um Zigaretten & Tabakprodukte zu kaufen? Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoche - und möglicherweise staufreie Fahrt in den Urlaub zu Fronleichnam!