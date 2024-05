Sechs Kunden haben gegen die Servicepauschale der Mobilfunkbetreiber A1 und Magenta geklagt und vor Gericht gewonnen. Diese Mobilfunkbetreiber müssen die Servicepauschale rückerstatten. In mehr als 250 Fällen wendeten die Mobilfunker A1, Magenta und Drei Urteile ab, indem sie die Pauschale zurückzahlten. Zum Artikel.

Neues Verkehrskonzept für die Airpower

„Bequem und umweltschonend“, so präsentiert sich das Verkehrskonzept zur Airpower am 6. und 7. September. Um Chaos zu verhindern, will man den Zeltweger Bahnhof entlasten und mehr Sonderzüge einsetzen. Details gibt es hier (Kleine Zeitung PLUS).

Bleibt uns der Regen über Pfingsten erspart?

Eine wechselhafte Wetterwoche bevor, der Regenschirm sollte in Griffweite sein. Über Pfingsten könnte der Sonntag zumindest in der Steiermark noch am schönsten werden. Zur Vorhersage (Kleine Zeitung PLUS).

Polizei will zu Pfingsten in Lignano Vollgas geben

In Lignano rüsten sich Stadt und Einsatzkräfte für ein forderndes Partywochenende zu Pfingsten. Auch Kärntner Polizisten sind wieder vor Ort. Festnahmen wegen Trunkenheit, Schlägereien und öffentlicher Entblößungen sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Heuer will man noch härter durchgreifen.

Wieder Suche nach vermisstem Arian (6) geplant

Rund drei Wochen nach seinem Verschwinden will die Polizei in Deutschland die Suche nach dem autistischen Sechsjährigen wieder aufnehmen. Kameras zeigten, wie der Sechsjährige abends allein sein Zuhause verlassen hatte und Richtung Wald gelaufen war. Zum Artikel.

Verfassungsschutz darf AfD als „rechtsextremen Verdachtsfall“ führen

Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD nach einem Urteil des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Zum Artikel.

Massenproteste in Georgien trotz Haftstrafen-Drohung

Im Parlament in Tiflis wird am Montag ein Gesetz zur „ausländischen Einflussnahme“ diskutiert. Die EU, die Georgien im Dezember den Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt hat, hat wiederholt erklärt, dass der Gesetzesentwurf die weitere Integration von Tiflis in den Block gefährden könnte. Zum Artikel.

Massenprotest von proeuropäischen Demonstranten in Tiflis © APA/AFP

War das die letzte Meisterfeier für Alaba bei Real Madrid?

David Alaba feierte mit Real Madrid den 36. Meistertitel der Spanier. Allerdings halten sich die Gerüchte, dass es zu einer baldigen Trennung kommen könnte. Zum Artikel.

Österreichische Skydiver rasen mit 250 km/h auf Tower Bridge zu

Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Londoner Tower Bridge von Menschen durchflogen worden. Zwei Österreicher wagten den spektakulären Flug. Zum Artikel.

Meine heutige Empfehlung: Häufiges Nachsalzen begünstigt Magenkrebs

Eine Langzeit-Studie der MedUni Wien zeigt erstmals auf, dass zwischen dem Nachsalzen von Speisen und dem Risiko für Magenkrebs auch in europäischen Krebsstatistiken ein Zusammenhang sichtbar ist. Wie die Analyse ergab, erkranken Menschen, die ihr Essen häufig nachsalzen, um rund 40 Prozent häufiger an Magenkrebs als jene, die den Salzstreuer bei Tisch nicht benutzen. Zum Artikel.

