Nach Bekanntwerden der Spionage-Affäre um den ehemaligen Staatsschützer Egisto Ott will Bundeskanzler Karl Nehammer die Geheimdienste mit mehr Befugnissen ausstatten. Eine von den Grünen geforderte Verschärfung des Spionage-Paragrafen mache nur Sinn, wenn auch die „Abwehr“, also die Möglichkeiten der Nachrichtendienste, gestärkt werde. Zum Artikel.

„Hier vier Tore zu schießen, muss uns einmal einer nachmachen“

Der SK Sturm feierte in einem geschichtsträchtigen Cup-Halbfinalduell in Salzburg einen 4:3-Erfolg und hat nun am 1. Mai in Klagenfurt gegen Rapid die Chance auf die Titelverteidigung. Die Stimmen zum Spiel.

Heutige Empfehlungen:

So geht es dem Obdachlosen, der in Graz in Brand gesteckt wurde

Jener obdachlose Ungar, der vor zwei Wochen am Lendplatz in Graz in Flammen stand, ist nach zwei Operationen stabil und auf dem Weg der Besserung. Der mutmaßliche Täter schweigt weiterhin. Zum Artikel. (Kleine Zeitung Plus)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und aus Kärnten:

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben sich verlobt

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Die Ski-Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde gaben ihre Verlobung via Instagram-Post bekannt. Dafür reichen ein paar Emojis, strahlende Gesichter und ein in Szene gesetzter Diamant-Ring. Zum Artikel.

Was zu tun ist, wenn man von einem Wolf verfolgt wird

Zwei Wölfe haben eine 13-Jährige verfolgt. Die oberösterreichische Jägerschaft wehrt sich gegen Vorwürfe, zu lasch gehandelt zu haben. Verhaltensregeln im Ernstfall.

Bereits mehr als 600.000 Firmen setzen auf ChatGPT

Die Zahl der Firmen-Nutzer von ChatGPT steigt rasant. Bereits mehr als 600.000 verwenden die Unternehmensversion des OpenAI-Produkts. Zum Artikel.

Umweltmediziner Hutter: „Werden uns nicht an alles anpassen können“

Der schnelle und massive Temperaturanstieg sorgt für gesundheitliche Probleme. Man müsse sich anpassen, meint Hans-Peter Hutter – allerdings hat auch der menschliche Körper seine Grenzen. Zum Artikel.

Einbrecher knackten Tresor und erbeuteten 30 Millionen Dollar

Es handle sich um einen der größten Diebstähle in der Geschichte von Los Angeles. Er wurde erst bemerkt, als der Geldspeicher geöffnet wurde und leer war. Das FBI ermittelt. Zum Artikel.

Vermisste Hündin tauchte 3770 Kilometer von Zuhause auf

Terrier-Mischling Mishka war im Juli des Vorjahres in Kalifornien verschwunden, gefunden wurde sie in der Nähe von Detroit. Hund und Besitzer sind nun wieder glücklich vereint. Zum Artikel.

Max Verstappen fährt 2025 zu „100 Prozent“ für Red Bull Racing

Im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Japan sprach Teamchef Christian Horner über den Verbleib von Max Verstappen bei Red Bull Racing. Mehr zum Thema.

Carsten Jancker kehrt als Trainer zurück zum DSV Leoben

Nur wenige Stunden, nachdem der Abschied von Trainer Rene Poms beim DSV Leoben bekannt wurde, haben die Donawitzer seinen Nachfolger präsentiert – und dieser ist niemand geringerer als Poms‘ Vorgänger Carsten Jancker. Zum Artikel.

Oliver Pocher live: Wo stünde er ohne Amira als Liebeskasper?

Im ausverkauften Grazer Orpheum wurde zwei Stunden lang beklatscht, was Oliver Pocher im Vorfeld als Liebeskummer-Therapie beschrieb. Ohne die Trennung von Amira hätte er wenig Futter für seine Comedyshow „Liebeskasper“ gehabt. Zur Kritik. (Kleine Zeitung PLUS)

„Beverly Hills, 90210“-Star bereitet sich auf den Tod vor

Schauspielerin Shannen Doherty leidet unheilbar an Brustkrebs. Nun erzählt sie, dass sie schon Vorbereitungen für ihren Tod getroffen hat. Zum Artikel.

Wie wirksam ist die Immuntherapie bei einer Allergie?

Egal ob Pollen oder Hausstaub, eine Allergie macht Betroffenen häufig das Leben schwer. Bei vielen kann eine Immuntherapie die Leiden mildern. Wie diese funktioniert und bei wem sie in Frage kommt.

Meine Empfehlung: „Wie ich im Eiswasser die Kälte lieben gelernt habe“

Gesundheitstrend Eisbaden: Kollege Andreas Edler-Retter sprang in den vergangenen drei Monaten täglich ins eiskalte Wasser. Wie sich das auf sein Wohlbefinden ausgewirkt hat und warum er es im Sommer vermissen wird, beschreibt er in seinem prickelnden Fazit.