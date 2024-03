Der russische Oligarch Oleg Deripaska soll seinen 24 Prozent schweren Anteil am Baukonzern Strabag an die russische Aktiengesellschaft Iliadis JSC übertragen haben. Das gab die Strabag am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Weitere Details seien bisher nicht bekannt. Ob die russische Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) den Anteil wie geplant erwerben kann, ist laut dem Konzern offen. Hier lesen Sie mehr.

Gewerkschafter Hebenstreit weist AUA-Drohung als „zynisch“ zurück

Nachdem AUA-Chefin Annette Mann in der ZiB2 mit Konsequenzen für die streikende Belegschaft gedroht hatte, konterte nun der Vorsitzende der vida-Gewerkschaft, Roman Hebenstreit, im Ö1-Morgenjournal. Von Gründonnerstag bis Karfreitag wird 36 Stunden lang gestreikt. 400 Flüge fallen aus, 50.000 Passagiere sind betroffen. Zum Artikel.

Heimischer Flugzeugzulieferer FACC will Hunderte Mitarbeiter holen

Die Luftfahrt-Branche boomt. Der Luftfahrt-Zulieferer FACC plant nach einer Verdreifachung des EBIT, wie schon im Vorjahr, auch heuer um 500 Mitarbeiter zu wachsen. Zum Artikel.

Schallenberg: „Sollten Menschenhändler wie Drogenhändler behandeln“

Österreich wird an den Grenzkontrollen in Richtung Süden weiterhin festhalten, solange sie notwendig sind. „Wir Österreicher wären die ersten, die gerne darauf verzichten würden. Die Realität ist aber, dass wir weiterhin ein Problem mit illegaler Migration haben“, betont Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung (Kleine Zeitung PLUS)

Gregoritsch: „Das war für mich selbstverständlich“

Nach dem 6:1 Kantersieg der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei stachen die Selbstreflexion der Spieler und die menschliche Größe des dreifachen Torschützen Michael Gregoritsch besonders heraus. Er freute sich über seinen Dreierpack: „Im altehrwürdigen Happel-Stadion ein Hattrick; dass ich das erleben darf, ist ein Wahnsinn.“ Mehr Stimmen zum Match (Kleine Zeitung PLUS)

Neue Betrungsmasche mit Booking und Airbnb

Die deutsche Verbraucherzentrale wurden mehrere Fälle gemeldet, bei denen es nach der Buchung auf der Plattform Booking.com zu Betrugsversuchen kam. So können Sie sich schützen.

Brückeneinsturz in den USA: Suche eingestellt, sechs Tote

In der Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist eine über 2,5 Kilometer lange Autobahnbrücke weitgehend eingestürzt, nachdem sie von einem Schiff gerammt worden war. Das Unglück passierte spät in der Nacht, Bauarbeiter waren in diesem Moment auf der Brücke im Einsatz. Das ist passiert.

N-Wort bei Hausübung: Mutter zeigt sich empört

Aufregung in Tirol um Unterrichtsmaterial. Die Direktorin der Schule widerspricht Vorwürfen: Die Bildungseinrichtung habe die Aufgabe, über heikle Wörter zu sprechen – denn das N-Wort gebe es weiterhin. Zum Artikel (Kleine Zeitung PLUS).

Abschied von TV-Ikone Paul Lendvai: „Ich bin ein guter Österreicher“

Publizist Paul Lendvai kündigte am Rande des Kleine-Zeitung-Salons in Graz seinen Rückzug aus dem ORF an. Abseits dessen war er auch diesmal den großen politischen Heuchlern auf der Spur. Zum Artikel und zum Kommentar (beides Kleine Zeitung PLUS).

Paul Lendvai im Gespräch mit Chefredakteur Hubert Patterer © KLZ/Stefan Pajman

Naturschauspiel auf Island

Erneut spuckt der wiedererwachte Vulkan nahe der Stadt Grindavík Lava. Darüber flimmern bunte Polarlichter am Nachthimmel – das sorgt für atemberaubende Bilder. Die Zukunft der 4000-Einwohner-Stadt ist indes in Gefahr. Mehr zum Thema.

„The Bear“ als „The Boss“

Jeremy Allen White steht derzeit hoch im Kurs für die von US-Rocker Bruce Springsteen. In dem Film soll es um die Entstehung des Kult-Albums „Nebraska“ gehen, das dem damals noch jungen „Boss“ ehrende Vergleiche mit dem legendären Songwriter Woody Guthrie und mit Schriftsteller John Steinbeck einbrachte. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Ostersonntag bringt Transparenz bei ORF-Gagen

Noch bis 31. März hat der ORF Zeit, bei seinen Spitzenverdienerinnen und -verdienern für gesetzliche angeordnete Transparenz zu sorgen. Ausgerechnet am Ostersonntag – also am letztmöglichen Tag der Frist – will der Sender dem Bundeskanzleramt seinen „Transparenzbericht“ vorlegen. Eine Veröffentlichung auf der Homepage des ORF soll in den Tagen danach erfolgen. Zum Artikel (Kleine Zeitung PLUS).

