Künftig soll es innerhalb der Europäischen Union zu einem Austausch von Gesundheitsdaten kommen, das kündigt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an. Dahinter steckt der Plan einer Harmonisierung der Erhebung und Nutzung von Gesundheitsdaten, die auch zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden können. Aber das Vorhaben soll nicht ohne eine Opt-out-Möglichkeit über die Bühne gehen, somit können die eigenen Daten gesperrt werden. Lesen Sie mehr.

Heutige Empfehlungen:

Ernst-Dziedzic kritisiert eigene Partei und steigt aus der Politik aus

„Mit rein öko-konservativer Politik“ komme man gegen Diskursverschiebung nach Rechtsaußen nicht an: Die Nationalratsabgeordnete der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic übergibt am Freitag LGBTIQ-Agenden.

Wahrzeichen von Lignano wird zur Großbaustelle

Die Terrazza a Mare wird runderneuert. Der Baufortschritt ist in Echtzeit auf Großbildschirmen zu sehen.

Sind Volksbegehren ein einträgliches Geschäft?

14 Volksbegehren liegen noch bis zum 18. März zum Unterzeichnen in den Gemeindeämtern auf. Das weckt den Verdacht der Geschäftemacherei.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Österreichs Tennis-Asse erlebten eine rabenschwarze Woche

Auch Sebastian Ofner verlor in der ersten Runde von Phoenix. Damit blieben Österreichs beste Tennisspieler bei Challenger-Turnieren in dieser Woche sieglos.

Doch kein Deal mit Nissan? Fisker soll mögliche Insolvenz vorbereiten

Das Wall Street Journal berichtet über Vorbereitungen auf eine mögliche Insolvenz – Fisker lehnte eine Stellungnahme ab. Für Magna in Graz wäre das ein herber Schlag.

Das große Mathe-Quiz: Wie fit sind Sie im Schulstoff?

Zum Tag der Mathematik prüft unser Quiz Ihre mathematischen Fähigkeiten vom Addieren bis zu Funktionen ab. Testen Sie jetzt Ihr Wissen!

Special Olympics: „Ich will mutig mein Bestes geben“

Ab Freitag finden die Nationalen Special Olympics Winterspiele in Graz und im Ennstal statt. Was hinter dem Bewerb steht, in dem sich 1.100 Sportlerinnen und Sportler in zehn Disziplinen messen. (Kleine Zeitung PLUS)

Unplugged-Album: Christina Stürmer stürmt auf den Chefsessel

Christina Stürmer (41) setzt unplugged den nächsten Karriereschritt. Das Album erscheint am 15. März. Auf neue Lieder müssen die Fans aber noch etwas warten.

Auszüge aus Matthew Perrys Testament veröffentlicht

Der letzte Wille des im Oktober verstorbenen Schauspielers ist in Teilen öffentlich geworden. Mögliche Kinder von Perry wären leer ausgegangen. Zur Meldung.

Matthew Perry ist im Oktober 2023 überraschend verstorben © IMAGO / Armando Gallo

Meine Empfehlung: Wie gut kann man mit Intervallfasten eigentlich abnehmen?

Mit 16:8 bekommt Essen wieder zeitliche Grenzen – doch wie gut kann man damit eigentlich Gewicht verlieren? Meine Kollegin Sonja Krause berichtet von eigenen Erfahrungen und Expertenwissen.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!