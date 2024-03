Im US-Präsidentschaftswahlkampf wird am Dienstag der nächste große Meilenstein erreicht. Am „Super Tuesday“ halten Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, etwa in Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Lesen Sie hier eine Reportage über den teils bizarren Wahlkampf im „Purple State“ North Carolina. (Kleine Zeitung PLUS)

Erstes Raser-Auto in Wien beschlagnahmt

In Wien musste jetzt der erste Verkehrsteilnehmer „mit Bleifuß“ seinen Pkw abgeben. Er soll zu nächtlicher Stunde am Hernalser Gürtel mit bis zu 114 km/h unterwegs gewesen sein. Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung macht es möglich.

Frauen verdienen pro Stunde um 18,4 Prozent weniger

Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern lag im Jahr 2022 mit 18,4 Prozent nach wie vor deutlich über dem EU-Durchschnitt von 12,7 Prozent. Nur in Estland war der Gender Pay Gap größer als in Österreich. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Das zeigen Daten der Statistik Austria.

Chaos um Schließung des Lorenz Böhler Spitals in Wien

Die überraschend verkündete Schließung des Traumazentrums in Wien sorgt für Streit, Fassungslosigkeit und Entsetzen. Unklar bleibt, wie es mit Mitarbeitern des Krankenhauses weitergeht. Heute soll es einen Beschluss der Baupolizei geben, bis wann das Spital endgültig geräumt sein muss. Ein Brandschutzgutachten gab den Ausschlag.

Russische Abhöraktion: CDU/CSU will raschen Sonderausschuss

Voraussichtlich am kommenden Montag will sich der Verteidigungsausschuss des deutschen Bundestages in einer Sondersitzung mit der Abhöraffäre beschäftigen. „Bis dahin haben wir auch mehr Informationen“, sagte die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Hintergründe erfahren Sie im Bericht.

Paulus Manker bezeichnet Schauspieler als „AMS-Zombies“

Der Regisseur äußerte sich zu den Vorwürfen gegen seine Person in der kürzlich ausgestrahlten NDR-Dokumentation. An die meisten Schauspieler könne er sich gar nicht mehr erinnern, in der Dokumentation kämen nur die „Kleingeister“ zu Wort. Zum Artikel.

Was 217 Covid-Impfungen mit dem Immunsystem machen

Ein Mann hat sich laut einer Untersuchung 217 Covid-Impfungen verabreichen lassen. Einen negativen Effekt auf das Immunsystem konnten Forschende nicht ausfindig machen. Details gibt es im Artikel.

Rapid-Reaktion auf hartes Urteil

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat gegen Geschäftsführer Steffen Hofmann, Co-Trainer Stefan Kulovits sowie die Spieler Guido Burgstaller, Marco Grüll, Thorsten Schick, Maximilian Hofmann und Niklas Hedl unbedingte Strafen ausgesprochen. Fünf Spieler sind gegen Austria Klagenfurt gesperrt. So reagiert Rapid.

Alvaro Soler wird zum ersten Mal Papa

Der spanisch-deutsche Sänger Alvaro Soler und seine Ehefrau, das Model Melanie Kroll, werden zum ersten Mal Eltern. Die beiden haben letztes Jahr im Mai geheiratet, ein Paar sind sie seit Sommer 2022.

Ein Stern für Lenny Kravitz

Die Plakette für den 59-jährigen US-Sänger auf dem „Walk of Fame“ wird am 12. März enthüllt. Tochter Zoë Kravitz und Schauspieler Denzel Washington werden bei der Enthüllung mit dabei sein. Kravitz bekommt den 2774. Stern.

„Es wird den Frauentag noch lange brauchen"

Die ehemalige Frauenministerin Maria Rauch-Kallat sieht den Internationalen Frauentag am 8. März nicht als Grund zum Feiern: „Leider wird es den Frauentag noch lange brauchen, wenn sich die Dinge weiterhin so langsam entwickeln wie in den vergangenen 60 Jahren.“