Eine Bronze-Klobürste, ein Präsidententisch oder doch vielleicht Stühle aus Premium-Leder? Nach der Signa-Pleite werden nun exklusive Stücke aus dem Inventar des Wiener Büros versteigert. Abgewickelt wird das Ganze von der steirischen Auktionsplattform Aurena, die in ihrem Portfolio erste Einblicke gibt. „Unter den Hammer kommen in den ersten drei Auktionen ab sofort über 460 Positionen, die Einblick in René Benkos Machtzentrale geben.“ Da das Büro bis Anfang März geräumt werden muss, kann ab sofort mitgeboten werden. Die Zuschläge erfolgen am 19. Jänner und 2. Februar. Alles zur Versteigerung lesen Sie hier.

Alles zur Signa-Pleite zum Nachlesen:

Bereits 300 Interessenten für zusätzliche Kassenarztstellen

Bundesregierung finanziert 100 neue Posten. Die Aufteilung auf die Bundesländer nach Bevölkerungsschlüssel ist laut ÖGK fixiert. Es seien mehr Bewerber als erwartet.

Heutige Empfehlungen: Thema des Tages: Vier Jahre Koalition Türkis-Grün

Meinung des Tages: Denkzettel von Daniel Hadler: ORF hätte es sich und uns leichter machen können (Kleine Zeitung PLUS)

Reisetipp des Tages: Das sind die faszinierendsten Naturwunder

Podcast des Tages: Maurer & Cik: Der Jahresrückblick mit Daydrinking

Rezept des Tages: Knuspriges Rosmarinhendl

Bei dir piept’s wohl: Autofahrer werden 2024 wie nie zuvor vom eigenen Auto überwacht

Mit 2024 wird das Auto endgültig gläsern. Dutzende Sicherheitssysteme überwachen uns, eine Unfall-Blackbox muss ins Fahrzeug. Die Auswirkungen spüren wir schon heute – etwa Plug-in-Hybrid-Besitzer. Mehr dazu lesen Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Wütende Bauern hindern deutschen Vizekanzler am Verlassen einer Fähre

Wütende Bauern haben den deutschen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Verlassen einer Fähre gehindert. Entsetzte Reaktionen über „Grenzüberschreitung“. Hintergrund ist ein Streit um Subventionen.

Video geht viral: Skifahrer schlittern im Zillertal über eisige, gesperrte Piste

Mit dem Warnhinweis „Nicht nachmachen“ versieht die Plattform TikTok ein Video aus dem Zillertal: Panisch schreiend und mit den Ski in der Luft rutschen Wintersportler ein Schneeband hinab und finden keinen Halt. Die Betreiber betonen gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“: Die Piste sei gesperrt gewesen.

Sebastian Ofner besiegt auch Roberto Bautista Agut

Sebastian Ofner besiegte im Viertelfinale von Hongkong den Spanier Roberto Bautista Agut. Österreichs Nummer eins ließ beim 6:4, 6:4 nichts anbrennen und steht im Halbfinale.

In Australien wurde die gefährlichste Spinne der Welt entdeckt

Das auf den Namen Hercules getaufte Exemplar einer Sydney-Trichternetzspinne ist von Beinspitze zu Beinspitze 7,9 Zentimeter lang. Spinnenexpertin Emma Teni ist begeistert vom Fund.

5,6 Prozent im Dezember: Inflationsrate legt wieder deutlich zu

Die Inflationsrate ist in Österreich im Dezember auf 5,6 Prozent gestiegen. Der jüngste Abwärtstrend wurde damit gestoppt. Das hat auch mit einem statistischen Effekt durch die Strompreisbremse zu tun.

Schauspielerin Shannen Doherty spricht über Kinderwunsch trotz Krebskampf

Der „Charmed“-Star wollte unbedingt schwanger werden und ließ sich dafür mehrmals künstlich befruchten. In ihrem Podcast sprach sie nun darüber, wie dies ihr Leben beeinflusst hat.

Meine heutige Empfehlung: Die Ursache für Schwangerschaftsübelkeit ist gefunden

Sieben von zehn Frauen leiden in ihrer Schwangerschaft unter Übelkeit, einige von ihnen so stark, dass sie aufgrund der Beschwerden im Spital behandelt werden müssen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!