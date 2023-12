In vielen Branchen sind sie hart wie selten zuvor verlaufen: die Kollektivvertragsverhandlungen. Nach der Einigung im Handel wurden sie in den meisten Bereichen mittlerweile abgeschlossen. Manfred Neuper hat den Überblick, wie sich die Gehaltsabschlüsse im kommenden Jahr auswirken.

Heutige Empfehlungen:

Auch die Prime Selection stellt nun einen Insolvenzantrag

Auch die Signa Prime reichte Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien ein. In der Signa Prime hat Benko die Signa-Anteile an bekannten Immobilien gebündelt. Ziel ist eine Fortführung. Auch die Signa Development Selection wird noch in dieser Woche Insolvenz anmelden. Hier erfahren Sie mehr.

Nachrichten aus Kärnten und der Steiermark:

ARBÖ warnt zu Silvester vor Staus an Tankstellen

An den Tankstellen werden im kommenden Jahr die Preise wieder ansteigen. Der Grund: Die Anpassung CO₂-Steuer. Der Automobilclub ARBÖ rechnet daher mit einem vermehrten Andrang an Tankstellen bis Jahreswechsel. Lesen hier die Details.

„Kinderfrei“: Warum sich immer mehr Paare gegen Kinder entscheiden

Die Krisen der Gegenwart dämpfen derzeit die Bereitschaft der jüngeren Bevölkerung, Kinder zu bekommen. Das zeigt der aktuelle Bericht „Familien in Zahlen“ des Österreichischen Instituts für Familienforschung. Wie es allgemein, um die Familiensituation in Österreich bestellt ist, erfahren Sie hier.

Im Liveticker: Die Abfahrt der Herren in Bormio

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der ÖSV-Abfahrer in Gröden wollen die Österreicher zurückschlagen. Im Liveticker erfahren Sie, ob das Vorhaben gelingt.

„Joan Baez - I´m a noise“: Sie ist nie um Worte verlegen

Meine Kollegin Julia Schafferhofer bezeichnete ihn als einen bewegenden Dokumentarfilm über eine lebende Legende: Sängerin und Aktivistin Joan Baez, in dem sie sich den Dämonen ihres Lebens stellt. Die ganze Kritik finden Sie hier.

Rumänien: Schengen-Einigung mit Österreich erzielt

Die österreichische Blockade dürfte sich lösen. Der Beitritt Rumäniens soll nun in Etappen erfolgen. Ab 2024 der Luft- und Seeweg geöffnet und danach der Zugang über die Landgrenze beschlossen werden. Hier erfahren Sie mehr.

Ausnüchterung im Krankenhaus kann 1.000 bis 1.500 Euro pro Tag kosten

Wer das ein oder andere Glas zu viel erwischt und für die Ausnüchterung im Krankenhaus landet, muss tief in die Tasche greifen. Weiteres gibt es hier zu lesen.

„Liebe wächst nur weiter“: Bruce Willis‘ Ehefrau zum 16. Jahrestag

Emma Heming Willis ist seit 2007 mit dem an Demenz erkrankten Hollywoodstar zusammen. Die Erkrankung des Hollywood-Stars schreitet immer weiter fort. Wie es dem Paar mit der Krankheit geht, lesen Sie hier.

Vater und Sohn beim Skifahren an derselben Stelle verunglückt

Genau an derselben Stelle im Skigebiet Katschberg sind am Mittwochnachmittag zwei Skifahrer aus Bayern direkt nacheinander verunglückt. Was dem 49-Jährigen und dem 24-Jährigen gegnau passiert ist, lesen Sie hier.

Meine Empfehlung: Die Songs des Jahres: Pull me out of this!

Kein gutes Jahr in vielerlei Hinsicht - aber ein zweifellos hervorragendes für die Musikwelt. Den Auftakt zur jährlichen und streng subjektiven Rückschau mit den Top 12 unserer selbstberufenen Musikredaktion macht Sebastian Krause.

Ich wünsche einen schönen Donnerstag!