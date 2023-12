Mahlzeit! Die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag im Handel hat am vergangenen Wochenende erneut keine Einigung hervorgebracht. Die Folge sind weitere Warnstreiks, in Graz sind die Arbeitnehmer bereits seit 7.30 Uhr auf den Beinen und protestieren im Einkaufszentrum Shopping-Nord. (Kleine Zeitung +)

Kurz-Prozess: Schlüsselfigur Löger wird befragt

Der frühere Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) gab am Montagvormittag darüber Auskunft, inwieweit Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dessen früherer Kabinettschef Bonelli in die Bestellung der Staatsholding-Spitze eingebunden waren. Loger sprach über ein angespanntes Verhältnis zu Kurz und schloss eine Rückkehr in die Politik oder als Parteimitglied aus. Wir berichten live!

Hartwig Löger betrat am Montagvormittag den Gerichtssaal © APA/Helmut Fohringer

Israels Armee stößt auf bislang größten Hamas-Tunnel

Die israelische Armee hat am Sonntag laut eigenen Angaben den bisher größten Hamas-Tunnel im Gazastreifen freigelegt. Die Unterführung soll sich in der Nähe eines wichtigen Grenzübergangs befinden und Platz für kleine Fahrzeuge bieten. Unterdessen vermeldete Ägypten, dass Israel und die Hamas sich aktuell über eine weitere Feuerpause unterhalten.

Mädchen vergewaltigt? Tat soll beim ersten Date passiert sein

Im Jänner dieses Jahres soll ein 23-jähriger Mann eine 15-jährige Kärntnerin vergewaltigt haben. Das Mädchen hatte Anfang Oktober bei der Polizei ausgesagt, vergangenen Sonntag wurde der Tatverdächtige aus Salzburg verhaftet. Kennengelernt haben sich die beiden über Snapchat. (Kleine Zeitung +)

Österreich muss bei der EM wohl auf David Alaba verzichten

Hiobsbotschaft für das ÖFB-Team: Kapitän und Starspieler David Alaba zog sich am Sonntagabend im Ligaspiel seines Vereins Real Madrid gegen Villarreal einen Kreuzbandriss zu. Die Chancen auf eine Teilnahme bei der Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Jahr rückten in weite Ferne.

David Alaba muss nach der schweren Verletzung um seine EM-Teilnahme bangen © AFP/Thomas Coex

Knalleffekt: Franziska Gritsch startet mit Freund und Verbandstrainer ein Privatteam

„Im besten Einvernehmen“ haben sich Skifahrerin Franziska Gritsch und ihr Lebensgefährte und Betreuer Florian Stengg vom Österreichischen Skiverband getrennt, um ein eigenes Privatteam zu gründen. Für die 26-Jährige handle es sich um eine Herzensangelegenheit. Gritsch wird aber weiterhin unter österreichischer Flagge fahren.

Nach Unfall mit Böller warnt 17-Jähriger: „Lasst das Schießen“

Im vergangenen Jahr bangte Tobias Messerer um sein Leben. Sein Herz hatte, nachdem ein Böller in seiner Hand explodiert war, bereits ausgesetzt. Tobias war auch einige Wochen im Koma. Fast ein Jahr später ist der heute 17-Jährige wieder wohlauf und rät Menschen, die Finger von Feuerwerkskörpern zu lassen. (Kleine Zeitung +)

Marco Odermatt wieder bärenstark, Marco Schwarz Dritter

Der Schweizer Gesamtweltcupsieger drückte dem Risenslalomklassiker in Alta Badia erneut seinen Stempel auf und fuhr im ersten Durchgang allen auf und davon. Der am Vortag knapp geschlagene Filip Zubčić ist Zweiter, Marco Schwarz ist als Dritter mit Abstand bester Österreicher.

Nach Wahlkampfessen: Limousine raste in Bidens Sicherheitskonvoi

Der US-Präsident und seine Frau Jill Biden hatten gerade das Wahlkampfbüro in Wilmington verlassen, als die silberne Limousine am Sonntagabend in den wartenden Geländewagen krachte. Das Paar blieb unverletzt, der Lenker der Limousine wurde noch vor Ort gestellt.

Zum 60er von Brad Pitt: Der Hollywoodstar gibt immer noch Vollgas

Zum heutigen runden Geburtstag von Brad Pitt wagte Erwin Hirtenfelder einen Rückblick auf den Werdegang des Hollywoodstars. Eine Karriere, in der die herausragenden schauspielerischen Fähigkeiten des zweifachen Oscar-Preisträgers durch sein polarisierendes Privatleben immer wieder im Schatten standen.

Meine Empfehlung: Warum weiße Weihnachten immer seltener werden

Alle sehnen sie herbei, die weißen Weihnachten. Einige junge Menschen aus der Stadt haben sie vermutlich noch nie erlebt. Die Aussichten, dass sich dies in den nächsten Jahren ändert, stehen schlecht. Die Wahrscheinlichkeit von Schnee am 24. Dezember hat sich mittlerweile halbiert, die Tendenz steht auf einen weiteren Rückgang. Anna Stockhammer hat sich die Entwicklung genau angesehen.

