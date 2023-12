6200 österreichische Schülerinnen und Schüler haben an den Pisa-Tests teilgenommen. Erstmals wurde neben Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften auch Finanzkompetenz abgeprüft. Während Japan, Südkorea und Estland besonders gut abgeschnitten haben, gab es für einige Länder so schlechte Ergebnisse wie noch nie. Zu den Details!

Experten kritisieren Ermittlungen, Kleber wird zum Politikum

Die „Letzte Generation“ ist ins Visier der Justiz geraten. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Klimaaktivisten auf Basis des „Mafia-Paragrafen“. Zahlreiche Expertinnen und Experten kritisieren dieses Vorgehen und stellen sich hinter die Protestgruppe. Lesen hier den Artikel über die Beweggründe der Fachleute.

Fisker bekennt sich zur Produktion bei Magna in Graz

42.000 Elektroautos wollte Fisker 2023 bei Magna in Graz produzieren: Jetzt reduzierte das Unternehmen die Anzahl auf 10.000. Was die Gründe dafür sind und wie der US-amerikanische Hersteller generell seine Zukunft in Graz einschätzt, verrät mein Kollege Didi Hubmann. (Kleine Zeitung +)

Ein Punkt genügt Österreich zum Klassenerhalt

Vor wenigen Jahren, da wäre ein Erfolg über Norwegen für Österreichs Fußballerinnen noch eine Sensation gewesen. Mittlerweile hat sich das ÖFB-Team aber zu einer echten Topmannschaft gemausert. Ein Unentschieden gegen die Skandinavierinnen würde den Trend bestätigen und den Verbleib in der Topliga fixieren. Lesen Sie hier alles Wissenswerte zum Spiel.

Rotes Unbehagen am eigenen U-Ausschuss

In der SPÖ rumort es wieder einmal. Der Grund für den internen Zwist ist dieses Mal der Umgang mit der ÖVP. Auf Länderebene funktionieren Große Koalitionen, auf Bundesebene ist das Verhältnis zwischen ÖVP und SPÖ angespannt. Innerhalb der Sozialdemokraten gibt es daher Unstimmigkeiten über das rote Verhältnis zu den Schwarzen. Meine Kollegin Vilja Schiretz hat sich die Streitereien genauer angesehen.

Wo Erzherzog Johann auf Marilyn Monroe trifft

Das Ausstellungsjahr 2023 war ein voller Erfolg für die Grazer Museen. Insgesamt 1.090.593 Besucherinnen und Besucher konnten bis Anfang Dezember begrüßt werden. Diesen Trend will man auch im kommendem Jahr beibehalten. Susanne Rakowitz hat sich vorab das abwechslungsreiche Programm für das Jahr 2024 angesehen. Hier geht‘s zum Artikel! (Kleine Zeitung +)

Israels Armee rückt vor: Zahl der in Gaza getöteten Zivilisten „nimmt rapide zu“

Die Ausweitung der Angriffe von Israels Armee im Süden des Gazastreifens führt nach Angaben der Vereinten Nationen zu immer mehr Todesopfern unter der Zivilbevölkerung. Die israelische Armee dürfte nun mehreren Berichten zufolge die Flutung der Hamas-Tunnel vorbereiten. Wie sich der Krieg derzeit entwickelt, erfahren Sie hier!

Hunderte Passagiere mussten am Münchner Flughafen übernachten

München erholt sich nicht von den Wetterextremen des Wochenendes. Mittlerweile verursacht Eisregen Chaos im öffentlichen Verkehr. Mehrere Hundert Passagiere mussten daher am Flughafen übernachten. Erst ab 12 Uhr mittags soll der derzeit eingestellte Flugbetrieb wieder gehen. Alle Infos finden Sie hier!

Einspeisestopp für PV-Anlagen in Oberösterreich

Die Kapazitäten des vorhandenen Stromnetzes werden „bis zum letzten Kilowatt – teilweise schon darüber hinaus“ – ausgenutzt. In Oberösterreich kommt es daher zu ersten Einschränkungen. Wie es derzeit um das Stromnetz im Allgemeinen bestellt ist und warum Eingriffe stets einer „Operation am offenen Herzen“ gleichen, lesen Sie hier!

Warum bei den Royals auch heuer kein Weihnachtsfriede einkehren wird

Ein neues Buch über die royale Familie in Großbritannien lässt die Wogen hochgehen. In „Endgame“ skizziert Omid Scobie die Risse innerhalb der royalen Familie. In den Niederlanden kam es zudem zu einer besonders brisanten Enthüllung, sodass die Ausgaben hier kurzfristig wieder aus dem Verkauf genommen werden mussten. Was geschehen ist, erfahren Sie hier.

Meine Empfehlung: Podcast: Wenn Mama im Rollstuhl sitzt – Helikoptermama? Das geht sich echt nicht aus

Barbara Sima-Ruml ist zweifache Mutter, berufstätig und seit einem Unfall im Rollstuhl. Also Dreifachbelastung. Die „Vierrad-Diva“ erzählt, wie Vorurteile, aber auch ihre eigenen Ängste ihr Muttersein prägen und warum „behindert“ kein Schimpfwort mehr sein darf. Hineinhören lohnt sich!

