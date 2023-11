Mahlzeit! Die 26-jährige Anja Windl, ein bekanntes Gesicht der „Letzten Generation“, hält sich bereits seit Mittwoch in der Haftanstalt im achten Wiener Stadtbezirk auf. Mit Martha Krumpeck befindet sich außerdem eine weitere Klimaaktivistin in Polizeigewahrsam. Gegen Windl war wegen Verdachts der schweren Sachbeschädigung Untersuchungshaft beantragt worden.

Wie gut geht es Österreich, Herr Bundeskanzler?

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung stand Karl Nehammer Rede und Antwort. Dabei beantwortete er Fragen bezüglich der gespaltenen politischen Stimmung in Österreich, erklärte seinen Umgang mit den Medien und ordnete die Verantwortung, die er als Bundeskanzler mit sich trägt, ein.

Karl Nehammer war im Kleine-Zeitung-Salon zu Gast © Georg Aufreiter

Feuerpause vor Geiselfreilassung: Hunderte Palästinenser strömen in den Norden

Heute trat im Gazastreifen frühmorgens (6.00 MEZ) die vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der Hamas in Kraft, ab 15 Uhr sollen die ersten 13 israelischen Geiseln - Frauen und Kinder - freigelassen werden. Die Waffenruhe soll mindestens vier Tage. Die Zivilbevölkerung bekam bereits die ersten Hilfslieferungen und hunderte Flüchtlinge sind auf dem Weg nach Hause.

Explosion am Shifa-Spital in Gaza: Israels Armee zerstörte Tunnel

Österreichische Nationalbank erzielt die größten Verluste ihrer Geschichte

Mit einem Verlust von zwei Milliarden Euro dürfte sich die OeNB für nächstes Jahr ein negatives Eigenkapital erwirtschaftet haben. Für 2024 sind die Aussichten sogar noch schlechter. Leitungsorgane der Nationalbanken führen das größte Minus in ihrer Historie auf die Krisenbekämpfung der vergangenen Jahre zurück, die für viele nur durch das Drucken von Geld lösbar erschien.

Endbericht zur A 9 ist da: Wie es jetzt weitergeht

Das Verbindungsstück zwischen Wildon und Graz soll dreispurig werden. Nachdem der erste Anlauf im August nicht von Erfolg geprägt war, legten die TU Graz, Trafility und Land der Landesregierung der Landesspitze um Umweltministerin Hannelore Gewessler den neuen Endbericht vor. Wie der Ausbau ablaufen soll und wie die Politik darauf reagiert, erfahren Sie hier.

Riesenwirbel um geöffnete Mails von Vizebürgermeister

Die Klagenfurter Magistratsdirektion soll die Durchsuchung des E-Mail-Kontos von Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) ohne sein Wissen veranlasst haben. Die Suche nach Verbindungen zu Whistlebloweradressen und ehemaligen Mitarbeitern wirft ethische und rechtliche Fragen auf. Liesnig selbst spricht von „Stasi-Methoden“.

Philipp Liesnig (SPÖ) wurde laut eigener Aussage Opfer von „Stasi-Methoden“ © Markus Traussnig

Bei Stadionfrage lässt nicht nur der GAK aufhorchen

Nach den Ausschreitungen beim Grazer-Derby Anfang November herrscht noch immer viel Ungewissheit und Erklärungsbedarf über die Geschehnisse rund um das Spiel und das ewige Stadiondilemma. Der GAK soll am 28.11. einen möglichen Lösungsweg präsentieren, der sich sogar von dem ewigen Dogma, dass sich das Stadion im Grazer-Norden befinden muss, wegbewegt. (Kleine Zeitung PLUS)

Paris Hilton ist überraschend zum zweiten Mal Mutter geworden

Innerhalb eines Jahres hieß die Hotelerbin Paris Hilton ihr zweites Kind willkommen. Nachdem Sie ihre Follower mit einem kryptischen Instagram-Posting zuerst noch in Unklarheit gelassen hatte, verkündete die Hotelerbin auf TikTok die frohe Botschaft. Auch ihr zweites Kind mit Ehemann Carter Reum kam über eine Leihmutterschaft zustande.

Meine Empfehlung: Warum ADHS bei Mädchen oft unentdeckt bleibt

Der Kinder- und Jugendpsychiater Thomas Trabi erklärt ausführlich, wann das Aufmerksamkeitsdefizit erstmals so richtig in Erscheinung tritt, wie man die psychische Erkrankung am schnellsten erkennt und warum die Hyperaktivitätsstörung besonders bei betroffenen Mädchen oft sehr lange unentdeckt bleibt.

