Mahlzeit! Die Metaller-Gewerkschaften wagen einen neuen Anlauf und verhandeln heute ab 13:30 Uhr mit den Arbeitgebern weiter über einen neuen Kollektivvertrag. Die Vorzeichen könnten allerdings besser sein. Während die Vertreter der metallischen Industrie die Aktionen der Gewerkschaften als verantwortungslos bezeichneten, sehen die Arbeitnehmer nach wie vor keine Bereitschaft der Dienstgeber, ihnen ein faires Angebot zu unterbreiten. Erfahren Sie mehr!

Heutige Empfehlungen

Weltkindertag: „Alle Kinder müssen jederzeit geschützt sein“

Am heutigen Weltkindertag wird wieder auf die universellen Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht. In Österreich leben rund 350.000 unter 18-Jährige derzeit in Armut. Europaweit ist die Zahl noch besorgniserregender. Kinder- und Jugendschutzkonzepte sollen nun einen Beitrag zur Prävention leisten.

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Argentinien erteilt Demokratie einen Dämpfer

Der ultrarechte Javier Milei, der sich selbst wiederholt als Anarchokapitalist bezeichnete, gewann die Stichwahl in Argentinien mit einer eindeutigen Mehrheit. Das Wahlergebnis ist eine noch nie dagewesene Schlappe für den bisher vorherrschenden Peronismus. Warum das argentinische Volk sich für diesen Kurswechsel entschieden hat, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung +)

Javier Milei setzte sich mit fast drei Millionen Stimmen Vorsprung gegen Sergio Massa durch © IMAGO / Imago

Mikrobiologe erwartet „höchste Covid-Welle“, aber keine Überlastung der Intensivstationen

Der Forscher Ulrich Elling sieht eine der höchsten Covid-Wellen jemals auf uns zukommen. Auf Social Media machte er seine Prognosen öffentlich und gab bei einer drohenden Belastung von Intensivstationen Entwarnung. Dennoch animiert er Menschen dazu, wieder verstärkter auf das Tragen einer Maske und Impfungen zu setzen.

So viele Lehrer genießen Dienstrecht, obwohl sie nicht unterrichten

In Kärnten gibt es Lehrer, die administrative Aufgaben erledigen, aber immer noch unter dem Lehrerdienstrecht arbeiten, was ihnen Vorteile wie 14 Wochen Ferien im Jahr verschafft. Eine Änderung des Dienstrechts sei aufgrund gesetzlicher Beschränkungen nicht möglich, und es bestehe derzeit kein dringender Handlungsbedarf. (Kleine Zeitung +)

Frühverkehr nach Wien durch Klimablockaden lahmgelegt

Die Proteste durch Klimaaktivisten in Österreich gehen weiter. Rund 70 Menschen beteiligten sich am Montagmorgen an einer Aktion, bei der sie in weiten Teilen Wiens und auf umlegenden Straßen den Frühverkehr blockierten. Daraus entstanden umfangreiche Staus.

Spektakuläre Wende: OpenAI-Chef Sam Altman geht zu Microsoft

Erst am Freitag sorgte die Entwicklerfirma hinter ChatGPT für einen Knalleffekt und entließ ihren Chef mit sofortiger Wirkung. Nachdem bereits über ein mögliches Comeback gemunkelt wurde, ließ die Silicon Valley-Koryphäe nun die Bombe platzen: Sam Altman und sein OpenAI-Mitgründer Greg Brockman heuern bei Microsoft an.

Sam Altman kehrt OpenAI den Rücken und will jetzt bei Microsoft durchstarten © IMAGO / Imago

Fix: Österreich wird bei der EM-Auslosung aus Topf zwei gezogen

Das Nationalteam steht nach dem 5:0-Heimsieg von Gruppensieger Belgien gegen Aserbaidschan als Zweitplatzierter in der Gruppe F fest. Weil Norwegen gegen Schottland in einem unterhaltsamen 3:3-Schlagabtausch Schützenhilfe leistete, wird Österreich bei der Auslosung der EM-Gruppenphase am 2. Dezember aus Lostopf zwei gezogen.

Shakira legt komplettes Schuldbekenntnis ab

Die Sängerin bekannte sich am Montag vor Gericht schuldig. Dem kolumbianischen Popstar hatte eine Haftstrafe von acht Jahren gedroht, diese konnte sie nun im letzten Moment abwenden. Hintergrund des Prozesses war ein Fiskalbetrug. Shakira soll demnach rund 14,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Shakira räumte vor wenigen Tagen bei den südamerikanischen Emmys ab, nun konnte sie eine Gefängnisstrafe verhindern © AFP / Jorge Guerrero

Meine Empfehlung: Was macht Subway Surfers so erfolgreich?

Große Pause nach der dritten Schulstunde, gemeinsam mit deinen Freunden kommst du im Kreis zusammen und zückst das Handy. Kollektiv öffnen alle die App Subway Surfers. Was vor über zehn Jahren bereits gang und gäbe war, hat heute noch Bestand. Das Jump ’n’ Run-Spiel hat den Test der Zeit bestanden und ist der Primus unter den Handyspielen. Lukas Lorber hat im Rahmen der Wirtschaftsmesse in Lissabon mit dem Chef des Spieleherstellers gesprochen und ihn nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche!