Mahlzeit! Die Gewerkschaft der Metaller bereitet sich auf einen Streik vor. Zwar setzen sich die Sozialpartner am Montag noch einmal an den Verhandlungstisch, eine Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag wäre allerdings laut Karl Dürtscher, Verhandler der Gewerkschaft GPA, eine Überraschung. Bis spätestens 22 Uhr soll es eine Entscheidung geben. Erfahren Sie mehr zu den Verhandlungen der Metalltechnischen Industrie.

Hans Peter Doskozil kandidiert erneut als Landeshauptmann

Der SPÖ-Politiker kündigte auf Facebook an, dass er sich 2025 wieder der Wahl stellen wird. „Ich werde mich 2025 mit großer Demut wieder um dieses Amt bewerben“, erklärte er in dem Posting. Doskozil ist seit Februar 2019 der Landeshauptmann im Burgenland. Im Sommer wollte er Chef der SPÖ werden, verlor die Abstimmung aber gegen Andres Babler. Lesen Sie, was Doskozil noch zu sagen hatte.

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

In Las Vegas gibt es das teuerste Formel-1-Ticket aller Zeiten

Am kommenden Samstag feiert der Grand Prix von Las Vegas nach über 30 Jahren sein Comeback. In Sin City werden dabei gleich mehrere Rekorde gebrochen - unter anderem jener für das teuerste Ticket aller Zeiten. Fünf Millionen Dollar kostet die Nobu Sky Villa im Ceasars Palace, von der aus man das Rennen beobachten kann. Dazu gibt es noch weitere Annehmlichkeiten. (Kleine Zeitung +)

Der Grand Prix von Las Vegas wird zum Spektakel

Prognose: Österreicherinnen und Österreicher werden zu Weihnachten 2,32 Milliarden Euro ausgeben

Trotz der hohen Inflation erwartet das Institut für Handel, Absatz und Marketing, dass in diesem Jahr in Österreich mehr für Weihnachtsgeschenke ausgegeben wird als 2022. Außerdem sei der „große Online-Boom“ vorbei, sagt Studien-Co-Autor Christoph Teller. Erfahren Sie mehr dazu.

Durfte nicht nach Hause: Todkrankes Baby Indi Gregory ist gestorben

Die Eltern wollten die kleine Indi nach Hause oder nach Italien in das vatikanische Krankenhaus „Bambino Gesu“ bringen. Ein Gericht in London lehnte beide Anträge ab. Am Sonntag verstarb das acht Monate alte Mädchen. „Meine Frau Clare und ich sind wütend, untröstlich und beschämt“, sagte Dean Gregory, Indis Vater.

Britische Innenministerin Braverman gefeuert, Cameron-Comeback deutet sich an

Die Rechtsaußen-Politikerin hatte zuletzt immer wieder für Kontroversen gesorgt. Nun habe sie den Bogen überspannt und ist entlassen worden, berichten die BBC und Sky News. Zuletzt bezichtigte Baverman die Polizei, Rechtsbrüche durch propalästinensische Demonstranten zu dulden. Dafür deutet sich ein Comeback des ehemaligen Premierministers David Cameron an.

Steirer Markus Illko ist für einen Grammy nominiert

Der Gitarris und Musikproduzent kommt ursprünglich aus Kapfenberg, lebt aber mittlerweile in Los Angeles. Er wurde nun in der Kategorie „Best Arrangement Instrumental“ für einen Grammy nominiert. Ob er den Preis gewinnt, erfährt Illko am Sonntag, den 4. Februar 2024, bei der Verleihung in LA. Lesen Sie mehr zur Nominierung. (Kleine Zeitung +)

Markus Illko, Gitarrist, Produzent und Komponist

347 Millionen Kinder in Südasien haben nicht genügend zu trinken

Fast ein Viertel aller Kinder dieser Welt leben in Südasien, doch nur vier Prozent des Trinkwassers auf der Erde stehen dort zu Verfügung. Die extreme Wasserknappheit gefährde das Wohl und Wachstum der Kinder, berichtet das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

Melissa Naschenweng sprach über den Verlust ihrer Oma

Der Schlagerstar war am Wochenende zu Gast in der Musikshow ihrer Kollegin Beatrice Egli. Dort berichtete Naschenweng, wie sie mit dem Verlust ihrer Großmutter umgehe. „Mittlerweile weiß ich, dass es die Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt“, sagte sie. So sei sie nach wie vor fest mit ihrer Oma verbunden.

Mit dieser Frage, die sich viele Eltern stellen, beschäftigte sich meine Kollegin Martina Marx. Dazu lud sie Werner Sauseng, Facharzt für Kinder und Jugendheilkunde, in ihren „Ist das gesund?“-Podcast ein. Der Experte erklärt, wie viel Bildschirmzeit für Kinder verträglich ist und welche Vorbildfunktion die Eltern haben. Hören Sie rein.

