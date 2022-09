Verschwörungstheorien, Message Control, Kriegspropaganda: Der Journalismus ist mehr denn je gefordert, diesen Entwicklungen mit Fakten, umfassenden Recherchen und Ausgewogenheit die Stirn zu bieten. Wer dieser Aufgabe gewachsen sein will, braucht Leidenschaft, Neugierde, ein Gespür dafür, was Menschen bewegt, Empathie, gute Netzwerke, kritische Distanz – und das notwendige Handwerkszeug.

Für junge Leute, die den Einstieg in diesen Beruf suchen, bietet die Kleine Zeitung mit der Lehrredaktion auch heuer wieder eine profunde Grundausbildung im Journalismus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen zuerst in einem zweiwöchigen Theoriekurs, wie Informationen überprüft werden, welche journalistische Kriterien ein Text erfüllen muss, wie Daten interpretiert und aufbereitet werden, was eine gute Interviewführung ausmacht, wie Videos aufgenommen und geschnitten werden. Vertieft wird dieses Wissen anschließend mit einem sechswöchigen Praxisteil im Newsroom der Kleinen Zeitung (Steiermark und Kärnten), begleitet von erfahrenen Redakteurinnen und Redakteuren aus den unterschiedlichen Ressorts.

Bewerben können sich Interessierte, die ihre Ausbildung schon (fast) abgeschlossen haben, Nachrichten-, Online- und Social Media-affin sind. Journalistische Vorerfahrungen sind keine Voraussetzung. Erwartet wird gutes Allgemeinwissen sowie Sattelfestigkeit in der Rechtschreibung. Hier bewerben!

Die Bewerbungsunterlagen bitte auf karriere.styria.com hochladen. Das Assessment-Center findet am Freitag, 11. November 2022 in Graz statt. Ob du dabei bist, erfährst du am 25. Oktober 2022.