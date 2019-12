Bewerben Sie sich jetzt!Lehrredaktion 2020

Facebook

Die Lehrredaktion der Kleinen Zeitung startet in unserem Newsroom in Graz © Jürgen Fuchs

Recherchieren, Schreiben, Datenjournalismus auprobieren, Videoformate produzieren – Publizieren auf allen Plattformen der Kleinen Zeitung, Seite an Seite mit den Redakteurinnen und Redakteuren: Wir suchen junge Menschen mit Esprit, die neugierig sind, die sich ausprobieren wollen und die den Einstieg in den Journalismus planen.

Am 16. September 2020 startet die Lehrredaktion der Kleinen Zeitung. Bis 26. Jänner läuft die Bewerbungsfrist. Anfang Februar erfahren Sie, ob Sie dabei sind!

Im Newsroom der Kleinen Zeitung in Graz beginnt Mitte September das Ausbildungsprogramm für journalistische Talente, die ihre Berufsausbildung schon (fast) abgeschlossen haben und die bei uns und mit uns den Grundstein für ihre journalistische Karriere legen möchten. Die Kleine Zeitung übernimmt die Kosten der Unterbringung in Graz.

Von hier aus geht es nach zwei Wochen Intensivtraining bis Ende November weiter in einzelne Ressorts in der Steiermark und in Kärnten, und auch hinaus in einzelne Regionen.

Eine journalistische Ausbildung ist nicht Voraussetzung, aber wir wünschen uns,

dass Sie unbedingt Journalist bzw Journalistin werden wollen

wollen dass Sie Online-affin und mit gängigen Social-Media -Kanälen vertraut sind

und mit gängigen -Kanälen vertraut sind dass Sie rasch den Kern einer Sache erkennen und ein Gespür dafür haben, was Menschen bewegt.

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung auf karriere.styria.com. Reservieren Sie den 1. Februar für das Assessment Center – Sie erfahren am 28. Jänner, ob Sie dort dabei sind!